Tanti appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati di musica. Si comincia con il tour in riviera di Rds. Ecco le date

ASCOLI – Un’estate in musica, quella da vivere nel Piceno. Tanti, infatti, gli appuntamenti in programma in tutta la provincia nel corso delle prossime settimane. Si comincerà già in questo weekend, con il tour di Rds che farà tappa a San Benedetto con tre artisti d’eccezione: Gabbani, Achille Lauro e J-Ax. Tre giorni di divertimento da vivere in due villaggi: uno diurno che inizia alle 10 del mattino nei beach village a ingresso gratuito ed uno serale in una location a cielo aperto per cantare e ballare fin dalle prime luci del tramonto.

La kermesse

Il Beach Village di San Benedetto del Tronto sarà allestito nell’area ex Camping “Giardino Zio Marcello” mentre i concerti si terranno nella pineta “Falcone Borsellino”, ovvero l’ex Campo Europa. Dal pomeriggio di venerdì 15 luglio fino alla sera di domenica 17 luglio, San Benedetto del Tronto farà vivere l’estate attraverso il linguaggio universale della musica ed un intrattenimento inedito. Dall’aperitivo alle prime ore della notte del venerdì si scatena la festa sotto un mare di stelle: ogni sera una programmazione diversa con le esibizioni di live band, artisti, ballerini e dei dj internazionali, performance live dei più importanti guest del panorama musicale italiano e un imperdibile divertimento. La mattina del sabato e della domenica, l’onda d’energia si sposterà al Rds beach village con installazioni e sponsor d’eccezione. Una gamma di attività versatile che offre momenti di spensieratezza, intrattenimento e sorprese da scoprire anche in acqua. San Benedetto del Tronto ospiterà Francesco Gabbani la sera del venerdì, Achille Lauro il sabato sera, J-Ax e Cristian Marchi la domenica. I biglietti per accedere alla festa serale sono disponibili su Ticketone e sul sito di ‘Rds Summer Festival’.

Concerti ad Offida e Ascoli

Per quanto riguarda gli altri appuntamenti, invece, il 22 luglio sarà la volta del concerto di Madame a Offida, con i biglietti che anche in questo caso sono ancora in vendita. La giovanissima artista sicuramente richiamerà centinaia di fan da ogni parte d’Italia. Ad Ascoli, invece, piazza del Popolo sarà la cornice in cui andrà in scena il “Summer Festival”, con tre appuntamenti assolutamente imperdibili, soprattutto per i giovani. Si comincerà l’11 agosto, dalle 21, con il concerto del rapper Ghali. La sera successiva, il 12 agosto, sempre alla stessa ora, sarà la volta di Ariete. Infine, il 13 agosto a salire sul palco sarà Brunori Sas. Grande attesa anche per la Notte Bianca del 10 agosto, che avrà come super ospite l’artista Fred De Palma.