Furti nelle abitazioni, nel Piceno arrestate quattro persone

ASCOLI – Ancora, per l’ennesima volta, è emergenza furti nel Piceno. Stavolta, però, i ladri non sono riusciti a farla franca. Una banda di origine albanese, infatti, specializzata nei ‘colpi’ negli appartamenti, è stata sgominata dai carabinieri di Colli del Tronto, lungo la vallata ascolana. Gli agenti, infatti, nella tarda serata di giovedì scorso hanno arrestato addirittura quattro persone, accusate di aver rubato in numerose abitazioni tra Marche e Abruzzo. Si tratterebbe, in base a quanto riferito dalle forze dell’ordine, di soggetti con precedenti penali.

L’intervento

I ladri sono stati ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di furto aggravato in abitazione in concorso. Le quattro persone finite in manette sono state rintracciate all’interno di una casa in campagna, nel comune di Colli. L’ultimo furto era avvenuto proprio pochi giorni fa, nel medesimo paese, all’interno di un appartamento. I malviventi si sono intrufolati in casa forzando porte e finestre, causando anche parecchi danni e portando via tutto ciò che di prezioso hanno trovato nelle varie stanze. Poche settimane fa, altri furti erano invece avvenuti in un altro comune del Piceno, ovvero Maltignano, precisamente nella frazione di Caselle. In quel caso, però, con ogni probabilità avrebbe agito un’altra banda.