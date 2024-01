ASCOLI – Nemmeno il Natale ferma i teppisti. Ad Ascoli, infatti, nel corso degli ultimi due giorni si sono verificati due furti, per così dire, ‘natalizi’. Nella chiesa del Sacro Cuore è stato rubato il bambinello dal presepe, mentre nell’aiuola retrostante il duomo, che era stata addobbata dall’Avis comunale, è stato portato via il pupazzo di Babbo Natale. Insomma, due episodi che hanno suscitato sdegno nella popolazione, proprio perché sono stati presi di mira due simboli cittadini delle festività. In entrambi i casi, comunque, sono state fatte delle segnalazioni alle forze dell’ordine.

Gli episodi

All’interno della chiesa del Sacro Cuore, che si trova nel popoloso quartiere di Campo Parignano, precisamente in viale Vellei, i ladri hanno approfittato di un momento nel quale all’interno non c’era nessuno per sottrarre la statua di Gesù Bambino dalla rappresentazione della Natività. A segnalare l’accaduto, sui social, è stato il coordinamento antidegrado, che opera ad Ascoli ormai da parecchi anni. «Grande tristezza e massima indignazione di una intera comunità», è stato scritto su Facebook. Della vicenda, come detto, sono stati informati anche i carabinieri. Sempre nelle ultime ore, infine, alcuni ignoti hanno portato via il pupazzo di Babbo Natale dall’aiuola natalizia allestita dall’Avis dietro al duomo.