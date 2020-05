Furti tra il Fermano e l’Ascolano: arrestato un 27enne in provincia di Mantova

In casa del cittadino rumeno sono stati recuperati vari capi "Prada" con ancora l'etichetta antitaccheggio, alcuni pacchetti di sigarette e gli arnesi da scasso. I carabinieri sono anche riusciti a recuperare la vettura utilizzata per i furti e l'hanno restituita al legittimo proprietario

Aveva derubato tre esercizi commerciali e un’auto nel novembre del 2019 tra il Fermano e l’Ascolano: arrestato un 27enne.

La complessa e articolata indagine dei carabinieri del NORM della Compagnia di Fermo, guidati dal tenente Serafino Dell’Avvocato, ha permesso di individuare il giovane in provincia di Mantova e arrestarlo. L’attività si è concentrata su ben quattro regioni: Marche, Abruzzo, Emilia Romagna e Lombardia.

Il 27enne infatti, di origini rumene, insieme ai suoi complici – che devono ancora essere identificati e suoi quali non si fermano le indagini – studiava per filo e per segno, con vari appostamenti, i movimenti delle sue vittime sperando di agire indisturbato.

La Passat recuperata dai militari

Il giovane, in concorso con altri malviventi, aveva agito nel novembre del 2019 tra le province di Fermo e Ascoli Piceno. Prima aveva rubato una Volkswagen Passat nella frazione di Castellano, a Sant’Elpidio a Mare, e poi aveva messo a segno i colpi utilizzando la vettura come ariete per sfondare le vetrate delle attività commerciali. Il primo colpo era stato messo a segno nel negozio Prada del centro commerciale “Il Castagno” a Sant’Elpidio a Mare; qui i ladri erano riusciti a trafugare varie capi di abbigliamento di valore. Poi i malviventi hanno colpito due tabaccheria: una sempre nella frazione Castellano e l’altra a Grottammare. Nel primo caso i ladri erano riusciti a rubare alcuni pacchetti di sigarette mentre nel secondo caso circa 1500 euro in contanti.

I militari nel NORM della Compagnia di Fermo hanno quindi concentrato le indagini su quattro regioni, Marche, Abruzzo, Emilia Romagna e Lombardia, proprio perché i malviventi erano “itineranti” su tutto il territorio nazionale e mettevano a segno colpi in province delle quattro regioni.

Gli arnesi da scasso utilizzati durante i furti

Ieri, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Fermo, i militari hanno bloccato il 27enne rumeno in una abitazione in provincia di Mantova e hanno recuperato parte della refurtiva per un valore di circa 15mila euro. In casa del cittadino rumeno sono stati recuperati vari capi “Prada” con ancora l’etichetta antitaccheggio, alcuni pacchetti di sigarette e gli arnesi da scasso. I carabinieri sono anche riusciti a recuperare la vettura utilizzata per i furti e l’hanno restituita al legittimo proprietario.

L’uomo è stato quindi arrestato per furto aggravato in concorso continuato e i carabinieri sono ancora a lavoro per dare un nome e un volto anche ai suoi complici.