Furti a Centobuchi, allarme tra i cittadini

ASCOLI – Emergenza furti a Centobuchi di Monteprandone. Tra la popolazione, infatti, è allarme per alcuni furti che sarebbero avvenuti negli ultimi giorni. I colpi sono stati messi a segno in diverse zone del territorio. A confermarlo è stato il sindaco Sergio Loggi. Il primo cittadino, sui social, ha voluto richiamare l’attenzione della cittadinanza.

Il messaggio

«Purtroppo, negli ultimi giorni, il nostro territorio ha registrato una serie di furti, soprattutto nella zona di Centobuchi – scrive Loggi -. Ciò ha suscitato preoccupazione tra i residenti. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei cittadini e delle forze dell’ordine, non si sono verificati danni gravi. Gli organi di polizia stanno intensificando i controlli nella nostra zona. Ma la collaborazione di tutti è fondamentale per garantire la sicurezza. Vi invito a rimanere sempre vigili e a segnalare qualsiasi attività sospetta». Indagano i carabinieri.