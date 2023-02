Furti nelle abitazioni: è allarme nella frazione ascolana di Poggio di Bretta

ASCOLI – I ladri sono tornati a colpire nell’ascolano. Nelle ultime ore, infatti, un furto è andato a segno mentre altri due sono falliti, tutti nella popolosa frazione di Poggio di Bretta. Sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine, anche per capire se si sia trattato degli stessi malviventi o se gli episodi sono tutti scollegati.

Due dei tre tentativi, comunque, sarebbero avvenuti all’interno dello stesso condominio.

La ricostruzione

Nel furto che è riuscito, i ladri sono stati capaci di portar via da un’abitazione monili e denaro contante, per un valore complessivo di circa 4mila euro. I furfanti si sono introdotti all’interno della casa rompendo il vetro di una finestra. Una volta dentro, ovviamente, in pochi minuti hanno portato via tutto ciò che gli è capitato davanti. Negli altri due casi, invece, i ladri non sono riusciti a portare a compimento i furti, forse perché disturbati dal ritorno degli inquilini. I carabinieri, comunque, stanno indagando su quanto accaduto, anche visionando le immagini registrate dalle telecamere posizionate nella frazione, all’esterno di alcune attività commerciali, allo scopo di notare eventuali movimenti sospetti che si possano essere verificati nelle ore immediatamente precedenti i colpi. Sempre nei giorni scorsi, poi, i ladri hanno colpito anche nel quartiere della Piazzarola, in due appartamenti, nonché nel borgo montano di Appignano del Tronto.