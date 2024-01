Prova a far entrare due fumogeni allo stadio, lo rintracciano le telecamere: Daspo di un anno per un tifoso della Samb

L'episodio lo scorso 7 gennaio, in occasione della gara casalinga con il Sora valevole per il campionato di Serie D. Sorpreso dallo steward al prefiltraggio, il supporter era riuscito a dileguarsi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata odierna personale del Commissariato della Polizia di San Benedetto del Tronto ha notificato la misura del D.A.S.P.O., emessa dal Questore di Ascoli Piceno, ad un tifoso sambenedettese resosi responsabile della violazione di cui al D.L. del 13 dicembre 1989 inerente il “possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive”.

I fatti risalgono al 7 gennaio 2024 in occasione dell’incontro di calcio U.S. Sambenedettese – Sora, valevole per il campionato 2023/2024 serie “D” girone “F”. Personale steward di servizio nel controllo di prefiltraggio in curva nord dello stadio Riviera delle Palme aveva rinvenuto addosso al tifoso due fumogeni. Approfittando della ressa e di un attimo di distrazione dello steward, il supporter rossoblù si era dileguato non permettendo la sua identificazione al personale di polizia preposto ai controlli.

Le successive indagini svolte dal personale di Polizia di Stato del Commissariato di San Benedetto del Tronto unitamente alla locale Polizia Scientifica, con l’ausilio delle riprese video dell’impianto di video sorveglianza dello stadio, permettevano agli inquirenti di risalire all’identità certa della persona che aveva tentato di entrare nell’impianto sportivo con i due artifizi. Lo stesso è stato segnalato al Questore della Provincia di Ascoli Piceno che ha emanato il dispositivo della misura del D.A.S.P.O. di un anno; inoltre veniva indagato in stato di libertà presso la Procura di Ascoli Piceno per il possesso di artifizi pirotecnici in occasione delle manifestazioni sportive.