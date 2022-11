Frosinone in testa, la Reggina riprende il Genoa e l’Ascoli sogna: è il campionato delle sorprese

ASCOLI – Il posticipo tra Reggina e Genoa, ieri sera, ha fatto scendere il sipario sulla 12esima giornata del campionato di serie B. Un turno, quello appena passato in archivio, che ancora una volta è stato caratterizzato da tantissime sorprese.

I risultati

A cominciare proprio dalla vittoria della squadra di Pippo Inzaghi, la Reggina, ai danni del Genoa per 2-1. Al Granillo, calabresi in vantaggio con Canotto nel primo tempo, prima del pari momentaneo di Aramu. Nella ripresa, il gol decisivo per gli amaranto a firma di Hernani su calcio di rigore. In testa alla classifica, però, c’è sempre il Frosinone, che batte 1-0 il Perugia in casa con il gol di Rohden nella prima frazione di gioco. La Ternana non va oltre lo 0-0 casalingo contro la Spal, così come il Cittadella che fa 0-0 contro il Modena. Pari e patta anche tra Brescia e Ascoli: al Rigamonti termina 1-1 con il vantaggio di Ayè per le rondinelle e il gol di Botteghin nel recupero per i bianconeri. Al Palermo basta la rete di Marconi per superare il Parma al Barbera per 1-0, mentre il Como batte in casa il Venezia sempre per 1-0 grazie alla rete realizzata da Bellemo nel corso della ripresa. Spettacolare 2-2 tra Sudtirol e Cagliari: doppietta di Odogwu per gli altoatesini, Lapadula e Viola i marcatori sardi. Pareggio per 1-1 tra Benevento e Bari con Cheddira che rimette in piedi il match per i pugliesi dopo il vantaggio campano siglato da Improta. Infine, netta vittoria del Pisa contro il Cosenza per 3-1: la doppietta di Morutan e la rete di Masucci rendono inutile il gol cosentino di D’Urso.

Prossimo turno e classifica

Da venerdì si torna in campo per la tredicesima giornata con l’anticipo del Del Duca tra Ascoli e Frosinone alle 20.30. Sabato alle 14 spazio a Cagliari-Pisa, Venezia-Reggina, Spal-Benevento, Parma-Cittadella, Bari-Sudtirol, Cosenza-Palermo e Modena Perugia. Domenica, alle 16.15, i due posticipi: Ternana-Brescia e Genoa-Como. Questa, intanto, la classifica aggiornata dopo dodici turni di campionato: Frosinone 27; Reggina, Genoa 22; Ternana 21; Bari 20; Parma, Ascoli, Brescia, Sudtirol 19; Cagliari 16; Spal, Cittadella, Palermo 15; Pisa 14; Modena 13; Como 12; Benevento, Cosenza 11; Venezia 9; Perugia 7.