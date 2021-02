Il Frosinone imballa l’Ascoli al Del Duca: finisce 1-1

ASCOLI – Il Frosinone imballa l’Ascoli e lo costringe al pareggio in casa. Ieri sera – 9 febbraio – al Del Duca i bianconeri di Sottil hanno trovato un ostacolo molto duro da superare, tanto che non sono quasi mai riusciti ad essere pericolosi.

Nel primo tempo una sola occasione per Sabiri, e poco altro. Mentre i ciociari allenati da Nesta hanno badato a coprirsi a centrocampo ed in difesa, per evitare una nuova sconfitta in campionato. La strategia rinunciataria del Frosinone sembrava stesse portando per gli ospiti gli obiettivi previsti.

Almeno fino a quando non c’è stata l’espulsione per doppia ammonizione di Capuano, al 52′. L’Ascoli si è trovato così in campo con un uomo in più , ma non ne ha approfittato. La partita comunque a quel punto si è movimentata lo stesso, perchè a sorpresa è stata la squadra di Nesta a passare in vantaggio con un colpo di testa di Novakovich, al 60′.

I bianconeri colpiti a freddo hanno dovuto accellerare e trovare le energie per cercare almeno di non perdere la gara, cosa che non meritavano. Entrati Bidaoui e Danzi al posto di Buchel e Caligara, è aumentata la spinta offensiva ascolana, anche se molte azioni non venivano concretizzate. Bidoui diventava protagonista dell’ultima parte del match, prima con un tentativo da fuori area con un tiro che però è finito alto sopra la traversa del portiere avversario.

Poi soprattutto con il rigore procurato alla squadra al 93′, in pieno recupero, quando veniva steso in area frusinate da Salvi. Sul dischetto andava l’esperto Dionisi, che realizzava il pareggio bianconero. Per l’attaccante 33enne è stato il 100esimo gol in serie B. L’incontro finiva poco dopo, facendo tirare un sospiro di sollievo ai ragazzi di Sottil. Un brutto 1-1 che comunque fa sempre muovere la classifica dell’Ascoli, che sale a 21 punti.

Cosi il mister bianconero ha commentato l’esito del difficile match con il Frosinone: «Un punto importante per continuare l’ottima strada intrapresa anche se ci tenevamo molto a vincere questa partita. Di fronte avevamo una grande squadra, l’ennesima corazzata che abbiamo affrontato bene, anche se c’è il rammarico per aver preso gol su calcio piazzato. Per fortuna – ha aggiunto Sottil – poi c’è stata la grande reazione per andare a riprendere la partita».