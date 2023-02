Il Frosinone non sbaglia mai, il Genoa tiene e l’Ascoli risorge: come è andata la giornata di B

ASCOLI – Gol ed emozioni, come al solito, nel campionato di Serie B. Tra ieri e oggi, infatti, è andata in scena la 24esima giornata di campionato, ovvero la quinta del girone di ritorno, e non sono mancate le sorprese. Sia nella parte alta della classifica, che nelle zone basse, ci sono stati colpi di scena. Il turno, comunque, si concluderà domani pomeriggio con il posticipo tra Bari e Cosenza, in programma alle 16.15 allo stadio ‘San Nicola’.

I risultati

Ma vediamo, nel dettaglio, i risultati di giornata. Non conosce pause il Frosinone, che in casa batte per 3-0 il Cittadella e mantiene saldamente il netto vantaggio in vetta alla classifica: per i ciociari sono andati a segno Moro, Insigne e Mulattieri. Al secondo posto, invece, resiste il Genoa, che tra le mura amiche supera per 2-0 il Palermo grazie alle reti di Gudmundsson e Jagiello. Crolla in casa, invece, la Reggina. I calabresi perdono 2-0 contro il Pisa, con i gol toscani realizzati da Gargiulo e Gliozzi nel corso della ripresa. Il Cagliari, con la rete di Lapadula, batte il Benevento 1-0, in casa, mentre all’Ascoli è bastata la rete di Collocolo nel secondo tempo per tornare al successo e avere la meglio per 1-0 contro il Perugia. Debutto vincente, dunque, per il nuovo allenatore bianconero Roberto Breda. Ternana e Parma pareggiano 1-1: vantaggio umbro con Palumbo, pari emiliano con il solito Bernabè. Termina in parità, sempre 1-1, anche la sfida tra Sudtirol e Como: vantaggio locale con Zaro, pari ospite firmato da Cerri nel recupero. Il rigore siglato da Falcinelli, invece, permette al Modena di espugnare Brescia, mentre il Venezia batte in casa la Spal per 2-1: Tessmann e Pierini rendono inutile il gol della bandiera di Dickmann.

La classifica

In attesa del posticipo di domani pomeriggio tra Bari e Cosenza, appunto, che dunque sono le uniche due squadre ad avere una partita in meno, ecco la nuova classifica aggiornata del campionato di Serie B dopo 24 giornate: Frosinone 54; Genoa 43; Reggina, Sudtirol 39; Bari 36; Cagliari 35; Ternana, Parma, Pisa, Palermo, Modena 34; Ascoli 29; Como, Venezia, Cittadella 27; Perugia 26; Brescia 25; Spal 24; Benevento 23; Cosenza 22.