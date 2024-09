Fratelli d’Italia Marche, svelato il programma della “Festa Tricolore” ad Ascoli Piceno

Svelato il programma della “Festa Tricolore”, festa regionale del partito Fratelli d’Italia che si terrà al Chiostro di San Francesco ad Ascoli Piceno dal 6 all’8 settembre. Molti gli argomenti al centro del dibattito della tre giorni, come la Sanità, la rigenerazione urbana delle comunità colpite dal Sisma, lo sviluppo dell’Economia marchigiana, l’importanza delle infrastrutture, il rapporto tra le Marche e l’Europa.

Interverranno importanti esponenti del Governo Meloni, come il Ministro della Salute On. Orazio Schillaci, il Ministro della Cultura On. Gennaro Sangiuliano, il Sottosegretario di Stato al MEF On. Lucia Albano e il Sottosegretario di Stato al MIT On. Galeazzo Bignami e parteciperà anche il Vicepresidente del Parlamento Europeo MEP Antonella Sberna.

Interverranno tutti i vertici regionali del partito, a partire dal Coordinatore regionale Sen. Elena Leonardi passando per il Commissario straordinario alla Ricostruzione Sen. Guido Castelli e l’eurodeputato MEP Carlo Ciccioli per arrivare ai deputati marchigiani On. Antonio Baldelli, On. Stefano Benvenuti Gostoli e On. Rachele Silvestri. Invitati anche gli esponenti delle principali categorie economiche, come Roberto Cardinali (Presidente Confindustria Marche) e Gino Sabatini (Presidente Camera di Commercio Marche). Non mancherà anche un appuntamento dedicato ai giovani dove interverranno i tanti amministratori locali iscritti al movimento giovanile di Fratelli d’Italia Gioventù Nazionale con l’intervento del Presidente nazionale On. Fabio Roscani.

Aprirà la festa venerdì 6 settembre alle ore 18.15 il Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti mentre domenica 8 alle 19.15 chiuderà i lavori il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. “

«Con questa festa vogliamo rilanciare l’attività dei 4 anni di buongoverno delle Marche, guidate da Francesco Acquaroli e dal Centrodestra, uscendo dall’isolamento anche grazie all’intervento del Governo Meloni che in questi due anni ha mostrato molta attenzione alla nostra Regione» commenta Sen. Elena Leonardi. «La ricostruzione post-sisma e post-alluvione, lo sblocco delle infrastrutture, gli investimenti che mai erano stati destinati alla nostra regione, i provvedimenti su scala nazionale: tutti segni che la filiera istituzionale sta funzionando e continuerà a funzionare nei prossimi anni, perché i marchigiani in ogni tornata elettorale ci stanno confermando la loro fiducia» prosegue il Coordinatore regionale del partito, che conclude: «Il confronto coi cittadini è da sempre una prerogativa del modus operandi di Fratelli d’Italia, per capire le loro esigenze e siamo certi che questa Festa Tricolore, con i tanti ospiti di rilevanza nazionale che parteciperanno, darà il giusto slancio per le prossime iniziative di governo, regionale e nazionale con uno sguardo all’Europa e al futuro».