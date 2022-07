Francesca Degnitti trionfa alla nona edizione de “Il mio kanto libero”

FOLIGNANO – Uno spettacolo lungo quasi cinque ore. Una serata ricca di musica, emozioni, divertimento e colpi di scena. Oltre cinquecento persone, venerdì, hanno assistito alla finalissima de ‘Il mio kanto libero’, il concorso canoro organizzato da Nerio Masia e Paolo Nazzari, in sinergia con la Uisp, andato in scena nella piazza di Folignano. La kermesse, giunta alla nona edizione, si è articolata in tre serate, ognuna delle quali ha riscosso un grande successo di pubblico. All’atto conclusivo della manifestazione si sono alternati sul palco venti concorrenti nella categoria ‘over 14’ e otto partecipanti nella categoria ‘under 14’. A valutare ogni singola performance è stata la giuria composta da esperti del settore: il giornalista e critico Giancarlo Mei, il chitarrista Maurizio Travaglini, la pianista e cantante Serena Lo Cane, il cantautore e compositore Andrea ‘Keys’ Ottavini, la cantante e insegnante Erika Dimarti, il pianista Andrea Luzi e la vocal coach Elita Cistola. Quest’ultima ha rappresentato anche il progetto ‘Hoop Music’ e ha selezionato alcune voci da coinvolgere nelle prossime audizioni di Giancarlo Genise.

I verdetti

A trionfare, tra gli ‘over 14’, è stata la giovanissima abruzzese Francesca Degnitti, che ha interpretato ‘Tough Lover’ nella versione di Christina Aguilera. Secondo posto, invece, per Federica Di Girolamo, di Pagliare, che ha presentato ‘I’ll never love again’ di Lady Gaga. Medaglia di bronzo, invece, per il fanese Andrea Cagossi con il brano ‘Fade to black’ di Nadir Rustamli. Quest’ultimo si è portato a casa anche il premio per la miglior timbrica vocale. Il premio simpatia è andato all’ascolano Stefano Baiocchi, mentre il premio social è stato assegnato all’ascolana Sofia Tatoscevitz. Il voto popolare, che ha coinvolto tutti gli spettatori, ha premiato invece la folignanese Marika Nespeca. Due premi speciali, consistenti nella possibilità di registrare un brano, sono stati invece attribuiti da Pierpaolo Piccioni dello studio ‘Musicandia’ e da Valerio Tomassini dello studio ‘Popper Stopper Recz Production’, rispettivamente all’abruzzese Sofia Bevilacqua e all’ascolana Anastasia Manfroni. Tanti applausi anche per gli altri concorrenti ovvero Francesca Giordani, Gioia Muccioli, Alessia Toccaceli, Ilaria Ngelju, Emili Kasa, Clarissa Cannellini, Camilla Palmisano, Christian Di Addezio, Chiara Scataglia, Genny Marozzi, Antonio Gorgoretti e Yaitè Prado. Tra gli ‘under 14’, invece, erano otto i finalisti. La vittoria è andata all’ascolana Veronica Gabriella, con ‘Scintille’ di Annalisa. Secondo posto per il martinsicurese Gabriele Pio Sorbo e terza posizione per il venarottese Paolo Celani. Apprezzamenti anche per gli altri concorrenti Janis Scatena, Rebecca Di Pietro e Antonella Toro. Premi speciali per le due concorrenti più piccine, Noemy Speca e Nicoletta Merlonghi.