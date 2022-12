La Fondazione Carisap in soccorso delle persone in difficoltà

La Fondazione Carisap ha acquistato gift card da distribuire tramite le organizzazioni di Terzo settore a persone che si trovano in stato di indigenza economica e sociale

ASCOLI PICENO- Aiuti per le persone che sono in difficoltà.

Questo l’obiettivo della Fondazione Carisap di Ascoli Piceno. Per far fronte all’emergenza, la Fondazione Cassa di Risparmio ha acquistato delle gift card da distribuire, tramite le organizzazioni di Terzo settore partner del progetto “Terra Solidale”, a persone che si trovano in stato di indigenza sia economica sia sociale.

Il progetto

Per la realizzazione dell’intervento la Fondazione ha stanziato l’importo di 30.000 euro. Si tratta di 1000 gift card che entreranno in soccorso delle categorie più deboli del valore di 30 euro cadauna, che potranno essere utilizzate in ogni esercizio Conad della provincia di Ascoli Piceno e Fermo.

Il progetto “Terra solidale”, la cui fase sperimentale si concluderà il 31 dicembre 2022, è frutto di un percorso di coprogettazione che vede impegnate tredici organizzazioni non profit su tutto il territorio di riferimento della Fondazione, ed è stato strutturato, grazie al supporto degli Ambiti sociali territoriali, per mappare il bisogno sommerso ed individuare le persone in situazione di povertà, contrastando l’emergenza e soddisfacendo le esigenze primarie ed impellenti.

Ad oggi il progetto, che ha previsto un investimento di 300.000 euro da parte della Fondazione, ha attivato 17 unità che ricoprono la funzione di “sentinella”, che andranno a segnalare le povertà intercettate, ed ha permesso la distribuzione di 386 quintali di viveri, come supporto a 60 famiglie nel pagamento di utenze ed altre spese.

Oltre a queste iniziative è stato attivato il Pronto soccorso psicologico gratuito, 24 ore su 24, grazie al quale sono stati garantiti 241 colloqui di pronta assistenza.