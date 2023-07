Follia ad Ascoli: pensa che la madre sia posseduta, la lega e prova a darle fuoco

ASCOLI – Lega la madre e tenta di darle fuoco perché pensa che sia posseduta dal Diavolo. L’inquietante episodio è avvenuto ad Ascoli Piceno pochi giorni fa, in una delle vie del quartiere Piazzarola, vicina all’università. Ma fortunatamente il pronto intervento dei carabinieri ha evitato il peggio seppure l’anziana sia rimasta ferita. Il figlio invece è finito nel reparto di psichiatria dell’ospedale ‘Madonna del Soccorso’ di San Benedetto del Tronto, dopo un primo trasporto al Mazzoni.

La ricostruzione

L’allarme era scattato in piena notte quando al numero unico delle emergenze è arrivata la chiamata di una persona con una voce concitata che temeva stesse accadendo qualcosa di terribile in quell’abitazione. Quando i militari sono arrivati sul posto assieme al personale del 118 si sono trovati davanti una scena agghiacciante. L’anziana donna era stata legata e il figlio 46enne era fuori di sé. Era convinto che la madre fosse indemoniata e in preda a un delirio voleva praticarle un esorcismo, per liberarla da questa presenza attraverso le fiamme.

I soccorritori si sono resi immediatamente conto della gravità della situazione, ma va detto che l’uomo, seppure affetto da un evidente problema psichico, non ha manifestato aggressività quando i carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento. A quel punto hanno potuto prestare soccorso alla madre terrorizzata.