Folignano, maltratta un’anziana per farsi ospitare: 40enne arrestato

Un 40enne di origine rumena ha bussato alla porta di un'anziana 85enne che in passato lo aveva accolto in casa. Doveva già scontare 2 anni di reclusione

ASCOLI- Doveva anche scontare una pena di 2 anni e 2 mesi per maltrattamenti in famiglia. Ma non gli è bastato ed è tornato ad agire, finendo agli arresti. Parliamo di un 40enne di origine rumene, che si è presentato davanti alla porta di un anziana di 85 anni di Folignano, che nel passato lo aveva ospitato. Ed ha cercato di farsi aprire, spaventando ed intimorendo la donna, che per il suo atteggiamento esagitato ha chiamato il 112 dei carabinieri di Ascoli. I militari sono giunti rapidamente sul posto dove vive l’anziana, ed hanno bloccato l’uomo.

Dopo averlo identificato, il rumeno – già noto alle forze dell’ordine – è stato arrestato perchè colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Ancona. Deve scontare la pena di due anni e due mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni ed estorsione, commessi nel 2014 a Folignano ai danni proprio dell’85enne a cui stava tentando di chiedere nuovamente ospitalità, dopo aver passato diverso tempo nella sua terra d’origine. Per fortuna, l’intervento dei carabinieri ha evitato che l’anziana subisse nuove e spiacevoli conseguenze dal 40enne.