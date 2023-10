Non è escluso che dalla nuova associazione possa nascere una lista in vista delle prossime elezioni amministrative

FOLIGNANO – Tanti Comuni del Piceno, nella prossima primavera, torneranno al voto. Tra questi anche Folignano, che sicuramente è tra i più popolosi della provincia. In vista di tale appuntamento elettorale, è stato presentato nella frazione di Villa Pigna il nuovo movimento civico e culturale ‘Folignano Futura’, che per il momento ha deciso di non presentare una lista ma che, chissà, potrà anche cambiare idea nel corso delle prossime settimane.

Gli obiettivi

Ai numerosi presenti il coordinatore Dario Albertini ha illustrato le linee guida del movimento che «è nato spontaneamente da cittadini desiderosi di portare un’ondata di rinnovamento e di freschezza nella vita pubblica, promuovendo la cultura, l’inclusione, la vivibilità, la cura del territorio, la rigenerazione urbana, ma anche incoraggiando la diffusione del senso civico e la responsabilità individuale nel contribuire alla crescita e al benessere di tutti». Presente anche l’ex assessore Peppe Paci, il quale ha invece sottolineato «l’importanza delle numerose associazioni presenti nel territorio e il valore educativo, inclusivo e sociale dello sport per avere una comunità dinamica e attiva, rimarcando anche la necessità, evidenziata da tanti cittadini, di avere una viabilità che unisca finalmente il territorio». Un’altra esponente del movimento, Tania Arcangeli, ha infine evidenziato l’importanza di agire in modo corretto per aiutare le fasce più deboli della popolazione, molto sensibili alla crisi economica e sociale odierna ipotizzando anche una diversa vivibilità del territorio.