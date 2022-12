Folignano: il Comune aiuta le famiglie in difficoltà, 55mila euro per bollette e buoni spesa

FOLIGNANO – L’amministrazione comunale di Folignano, guidata dal sindaco Matteo Terrani, si pone di nuovo al fianco delle famiglie. E, per contrastare i pesanti aumenti dovuti al rialzo dei costi energetici, ecco 55mila euro di contributi ai cittadini in difficoltà. Il Comune, inoltre, si mostra anche virtuoso, riuscendo a preservare un tesoretto di 300mila euro per il prossimo anno.

Le iniziative

«In quest’ultimo anno sono quasi raddoppiati i costi per la pubblica illuminazione e le utenze per il riscaldamento – spiega l’assessore al bilancio Angelo Flaiani -. Nell’ultima variazione del rendiconto abbiamo coperto gli aumenti con alcune entrate comunali. Oltretutto si è registrato un forte incremento per i costi della discarica: da qualche mese siamo infatti costretti a conferire fuori provincia. La macchina amministrativa ha però retto e si è deciso di andare incontro alle famiglie con maggiori difficoltà. Con l’avanzo di bilancio, infatti, sono stati stanziati 55mila euro per erogare contributi alle famiglie con basso reddito: 20mila come buoni spesa, 20mila come contributo contro il caro bollette e altri 15mila euro sono stati previsti per contribuire agli affitti». Finanziata poi l’acquisizione di un’area a Case di Coccia, attualmente inutilizzata, per realizzare un parco comunale. Per Folignano capoluogo, invece, è stata individuata l’acquisizione di un’area in via Santa Lucia per la realizzazione di un parcheggio. «Dopo questa variazione di bilancio si registra un avanzo di circa 300mila euro – prosegue Flaiani -. Li terremo come scorta per il 2023, dato che le previsioni sul fronte dei costi energetici non sono positive. In via precauzionale, abbiamo ritenuto che queste risorse debbano rimanere nella disponibilità delle casse comunali: se queste previsioni si dimostreranno errate, le somme saranno immesse sul territorio con la realizzazione di opere pubbliche o con l’ampliamento dei servizi comunali». Infine, il consiglio comunale ha approvato lo stanziamento di una somma ulteriore pari a circa 4mila euro, per finanziare interventi di mediazione linguistica, da intraprendere nelle prossime settimane e da effettuarsi fino alla fine del corrente anno scolastico, in favore di cinque studenti stranieri. Questi, di età e nazionalità diverse, sono residenti nel territorio del Comune di Folignano e frequentano la scuola primaria e secondaria.