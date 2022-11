Folignano, attivo un sistema di videosorveglianza contro la criminalità

FOLIGNANO – Un sistema di videosorveglianza come efficace strumento per la prevenzione e il contrasto della criminalità. Questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Folignano che ancora una volta spinge sul tema della sicurezza su tutto il territorio.

Nei giorni precedenti sono state già installate oltre trenta telecamere nelle varie frazioni, da Folignano capoluogo, a Castel Folignano, Villa Pigna, Case di Coccia e Piane di Morro. Il Comune si è aggiudicato un bando ministeriale per un progetto complessivo da 52mila euro.

Come ha spiegato il sindaco di Folignano, Matteo Terrani: «Metà della somma proviene da fondi nazionali, a cui vengono aggiunti i nostri. Stiamo completando l’installazione con ulteriori telecamere. Continueremo ogni anno a stanziare risorse per implementare le postazioni e aggiungerne di nuove».

Secondo i dati, il comune di Folignano ha un indice di criminalità molto basso. «Qui non ci sono fenomeni particolari, ma è importante fare la nostra parte per dare sicurezza al nostro territorio – aggiunge il primo cittadino -. L’installazione delle telecamere soprattutto nelle aree pubbliche va proprio in questa direzione: aiuta a rendere più sicuro il nostro comune di quanto non sia».

Il programma di videosorveglianza è già in moto, ma in via di implementazione, «appena avremo terminato il posizionamento di tutte le telecamere, metteremo il sistema e le varie postazioni a disposizione di carabinieri e della questura», sottolinea Terrani.