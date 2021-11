Focolaio covid al blocco operatorio dell’ospedale di Ascoli. Positivi in crescita in tutto il Piceno

Cinque sanitari positivi ai test. Sale operatorie solo per le urgenze. Nel territorio scuole chiuse a Castignano e casi in aumento a San Benedetto

ASCOLI – Focolaio covid all’ospedale di Ascoli. Cinque operatori sanitari del Blocco operatorio del Mazzoni sono risultati positivi al virus anomalo e la direzione del nosocomio si è vista costretta a far scattare le procedure di sicurezza. Il reparto funziona adesso solo per gli interventi d’urgenza. L’attività ordinaria è per il momento sospesa e il medico, gli infermieri ed un operatore socio-sanitario interessati dalla malattia, sono in quarantena.

A quanto si apprende la sanificazione dei locali del Blocco operatorio era stata fatta già nei giorni scorsi, quando un dipendente del reparto era risultato positivo al test. Poi sono stati svolti gli esami sul personale di tutto il settore e sono emersi altri contagiati. I quali però non sembrano accusare sintomi influenzali o gravi problemi sanitari. E c’è da dire che tutti sono vaccinati.

Altri casi negli istituti di Ascoli e comprensorio

Intanto nel territorio ascolano sono presenti altre situazioni che preoccupano a causa del covid, in particolare nelle scuole. In totale negli ultimi giorni si sarebbero riscontrati altri 21 casi negli istituti del capoluogo e di altri centri della provincia picena. Ad Ascoli le scuole interessate dalla presenza di singoli studenti o di personale dei plessi a casa per positività ai tamponi sono numerose, e riguardano due licei, un istituto tecnico e una scuola primaria.

Il sindaco di Castignano Fabio Polini

Scuole chiuse a Castignano

Nell’entroterra poi, è ora il paese di Castignano – ad est di Ascoli ad essere coinvolto nella vicenda covid. Il sindaco Fabio Polini ha chiuso tutte le scuole da quelle dell’infanzia alle Medie, fino a domani. In paese 34 residenti sono risultati positivi al virus, mentre già una cinquantina sarebbero in quarantena. Età media di oltre 65 anni.

«Sanificheremo tutti i plessi scolastici – spiega Polini – e mercoledì faremo il punto con gli organi competenti e decideremo insieme le misure da adottare per le scuole. Ogni scelta viene ben ponderata e nell’interesse della comunità».

Diversi studenti positivi ai test anche a San Benedetto, città che è in generale quella con il maggior numero di residenti contagiati nella provincia picena: 150. Seguono Roccafluvione con 45, Grottammare con 43, Castignano, Comunanza, Spinetoli.