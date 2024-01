Fioravanti a Tirana: gemellaggio tra Piceno e Albania per rilanciare il turismo

ASCOLI – La città di Ascoli stringe la mano a Tirana, allo scopo di elaborare dei progetti in sinergia. Ciò grazie alla visita che il sindaco piceno Marco Fioravanti ha portato, proprio in questi giorni, alla città albanese. Il primo cittadino delle cento torri ha incontrato quello di Tirana, Erion Veliaj, e ha anche approfittato per visitare la scuola italiana che si trova proprio in Albania. Una bella esperienza, quella vissuta da Fioravanti, che ha colto anche l’occasione per annunciare degli obiettivi da raggiungere proprio insieme tra i due territori.

La missione

«Punteremo alla realizzazione di programmi congiunti tra la Capitale Europea dello Sport 2023, ovvero Tirana, e la Città Europea dello Sport 2025, ovvero la nostra amata Ascoli – conferma Fioravanti -. Ambiremo alla promozione del turismo sostenibile, allo sviluppo di scambi economico-culturali, all’incremento dei viaggi d’istruzione scolastici e universitari nonché alla valorizzazione dei rispettivi patrimoni artistico-naturali. Un nuovo legame, quello stretto con il sindaco Erion Veliaj, per sensibilizzare entrambe le comunità alla comprensione delle rispettive culture e per far conoscere sempre più la nostra splendida città». Nel corso del 2024, dunque, è attesa anche la visita, ad Ascoli, della delegazione albanese.