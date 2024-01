Si finge operatore dell’assistenza, truffa da oltre 6mila euro a Pedaso: denunciato pregiudicato milanese

PEDASO – Nei giorni scorsi, in Pedaso, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno denunciato un cittadino milanese di 66 anni, pregiudicato, per il reato di truffa. L’individuazione e la denuncia del criminale è stata possibile grazie alle indagini avviate a seguito della querela presentata da un residente del luogo.

L’individuo in questione, come emerso dalle prove raccolte tra cui l’analisi dei tabulati telefonici e della documentazione bancaria, ha commesso il reato al fine di ottenere un ingiusto profitto: fingendosi un operatore dell’assistenza della carta prepagata Mooney, ha ingannato la parte offesa tramite artifici e raggiri, inducendola a bonificare la somma di 6.280 euro su una carta intestata a lui.

La tempestività con cui i militari della Stazione Carabinieri di Pedaso hanno risposto a questa situazione dimostra il loro impegno costante nella tutela della comunità. Tuttavia, per poter svolgere al meglio il proprio lavoro, i Carabinieri hanno bisogno della collaborazione dei cittadini. È importante che ognuno di noi si senta parte attiva nella lotta ai reati, segnalando eventuali individui sospetti o comportamenti anomali. Solo tutti insieme si può garantire una maggiore sicurezza sul territorio. Inoltre, è fondamentale che i cittadini attuino le misure di tutela già più volte pubblicate e diffuse sui siti istituzionali dell’Arma dei Carabinieri e delle altre Forze dell’Ordine. Informarsi su come proteggere i propri dati personali e finanziari, evitando di cadere vittime di truffe e inganni, è un passo importante per prevenire situazioni simili. Il deferimento del truffatore alla competente autorità giudiziaria è soltanto uno dei tanti risultati ottenuti dai Carabinieri sul territorio. Si ricorda ai cittadini l’importanza di segnalare qualsiasi informazione utile alle indagini agli appositi canali istituzionali, come la Stazione Carabinieri di competenza o al numero di emergenza 112.