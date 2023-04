Finisce fuori strada lungo la zona industriale: ad Ascoli è grave una 25enne

ASCOLI – Una ragazza di 25 anni è in gravi condizioni a causa di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte ad Ascoli, nella zona industriale di Campolungo, nei pressi dello stabilimento della Barilla. La giovane è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona e la situazione, come detto, sarebbe piuttosto grave. Nello schianto, comunque, non sarebbero stati coinvolti altri veicoli, dunque la 25enne avrebbe fatto tutto da sola.

La dinamica

In base a una prima ricostruzione effettuata dalla polizia e dai carabinieri, giunti immediatamente sul posto per i rilievi, la ragazza avrebbe perso il controllo della sua macchina e sarebbe finita fuori strada. Nell’incidente, l’auto guidata dalla giovane ha anche centrato in pieno due pali della pubblica illuminazione, abbattendoli completamente. A dare l’allarme, visto che l’incidente sarebbe avvenuto in piena notte, sono stati alcuni automobilisti che passavano lungo la zona industriale. Questi hanno subito chiamato il 118, ma il medico della Potes ha subito capito che si trattava di una situazione piuttosto grave e, per questo motivo, ha allertato l’eliambulanza. Intervenuti, sul luogo dell’incidente, anche i vigili del fuoco, i quali hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. La ragazza, come detto, si trova al Trauma Center di Ancona.