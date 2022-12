Fidelity card per gli esercenti e sconti nei negozi: Ascoli prova a rilanciare il commercio

Due idee sono state presentate oggi dal Comune, promosse in sinergia con le associazioni di categoria per il periodo natalizio

ASCOLI – Rilanciare la città, dal punto di vista economico, nel corso del periodo natalizio. E, allo stesso tempo, dare una mano ai commercianti del territorio in occasione delle festività. Questo il duplice obiettivo che intende raggiungere l’amministrazione comunale ascolana attraverso il progetto ‘Compriamo in Ascoli’. L’iniziativa è stata presentata oggi pomeriggio, al palazzo dei Capitani, dal sindaco Marco Fioravanti, l’assessore Nico Stallone, i rappresentanti delle associazioni di categoria e alcuni esercenti del centro storico.

L’iniziativa

«Il progetto è incentrato sulla creazione di fidelity con l’adozione di una card di acquisto – hanno spiegato il sindaco Fioravanti e l’assessore Stallone -, per unire strategicamente le attività creando effetti sinergici per il potenziamento sia delle attività commerciali che dei servizi per gli utenti. La tessera, infatti, si potrà utilizzare in tutti gli esercizi cittadini che hanno aderito. Per ogni acquisto verranno concessi dei punti, accumulando i quali si riuscirà ad avere anche ulteriori sconti. Parliamo di uno strumento che, per i commercianti, è assolutamente gratuito». Una bella iniziativa, dunque, della quale si era cominciato già a parlare nel marzo scorso. E che, in concomitanza con l’avvio delle festività natalizie, diventa realtà.

L’altra idea

Durante l’incontro di oggi, poi, è stato illustrato ai commercianti anche il progetto ‘Points Eu’, promosso per premiare la sostenibilità e gli spostamenti sostenibili a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici. «Chi cammina o va in bici, scaricando l’apposita app – hanno proseguito Fioravanti e Stallone – può accumulare dei punti. Con questi si può chiedere degli sconti all’interno delle attività commerciali cittadini che hanno deciso di aderire. Due iniziative importanti, dunque, che si sommano e che consentiranno di dare respiro ai nostri esercenti, rilanciando la città sotto l’aspetto economico».