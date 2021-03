Fiction Rai a San Benedetto, nel cast anche Gabriele Cirilli e Paola Minaccioni

Il comico abruzzese e l'attrice romana fanno parte del film tv "Digitare codice segreto" diretto da Fabrizio Costa, con Neri Marcorè protagonista. Riprese al via nei prossimi giorni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ci sarà anche il popolare cabarettista Gabriele Cirilli nel cast del film tv Digitare codice segreto, che a breve verrà girato a San Benedetto del Tronto per la regia di Fabrizio Costa. Diventato volto noto al grande pubblico per le sue partecipazioni al programma Zelig, sui canali Mediaset, Cirilli, 53 anni, ha poi interpretato vari personaggi nelle fiction Rai, a cominciare da Un medico in famiglia.

Nella pellicola che vedrà protagonista maschile Neri Marcorè, il comico abruzzese avrà un ruolo secondario insieme all’attrice romana Paola Minaccioni, anche lei assunta dalla produzione per le riprese a San Benedetto.

La Minaccioni ha avuto ruoli in diverse commedie degli ultimi anni, ed ha vinto il Globo d’Oro come migliore attrice nel film del grande regista di origine turca, Ferzan Ozpetek, dal titolo Magnifica presenza ( 2012). Ma sono decine le sue partecipazioni in altre opere sia cinematografiche che televisive. L’ultima quella diretta da Enrico Vanzina del 2020, Lockdown all’italiana.

La fiction Rai Digitare codice segreto vedrà il marchigiano Neri Marcorè nella parte di un terapeuta, affiancato dalla giovane attrice Valerio Belillo nel ruolo della proprietaria di un locale.

Nonostante le restrizioni per il Covid, sono arrivate centinaia di richieste da parte di residenti per poter fare almeno da comparsa nel film di Fabrizio Costa, che aveva già diretto a San Benedetto Vanessa Incontrada cinque anni fa per la serie Scomparsa, ottenendo un grande successo di pubblico sulla Rai.

Il lavoro è prodotto dalla società di Agostino Saccà con il supporto del Comune locale. Dovrebbe andare in onda su RaiUno nel prossimo inverno.