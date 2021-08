Torna il festival dell’oliva dop ascolana, 10 giorni di degustazioni e incontri

ASCOLI – Presentata oggi l’ottava edizione di Ascoliva festival. La rassegna che valorizza per 10 giorni l’oliva ascolana in tutte le sue varianti e abbinamenti con gli altri piatti tipici e con i vini del Piceno, si avvale per la prima volta del sostegno della Regione Marche.

Il brand più conosciuto delle Marche

Novità sottolineata in conferenza stampa dal consigliere regionale della Lega Andrea Antonini, che ha parlato dell’eccellenza gastronomica di Ascoli come uno dei brand più conosciuti a livello nazionale. E sul quale occorre puntare per far crescere la promozione turistica di tutta la regione: «Ascoliva è un festival culturale – ha detto il consigliere – che vuole far conoscere un prodotto e un territorio e che rappresentano un esempio delle capacità degli agricoltori e delle imprese locali di realizzare il meglio che il patrimonio alimentare può offrire».

Degustazioni e laboratori dal 14 al 23 agosto

Alla ottava edizione della manifestazione, in programma dal 14 al 23 agosto, protagoniste saranno le sei aziende che faranno degustare a residenti e turisti le loro olive fritte o in salamoia, insieme a cibi e piatti della tradizione culinaria picena. Ma in programma vi sono anche laboratori e workshop, ed uno stand dedicato al Piano di Sviluppo Rurale (PSR) regionale, con esperti che forniranno informazioni utili a tutti quelli che pensano di investire nel comparto agroalimentare e nella filiera collegata. Poi premi, concorsi, preparazione in diretta delle olive ripiene Dop del Piceno, così come da vera ricetta, curiosità ed altri appuntamenti.

«Ascoliva festival è una delle rassegna che maggiormente caratterizza la nostra città – ha detto l’assessore Monia Vallesi – e per questo occorre ringraziare gli organizzatori e tutte le aziende che ci hanno creduto fino ad ora, nonostante le difficoltà di attuare eventi come questi in periodi molti complessi».

Educazione alla qualità alimentare

Dal canto suo il sindaco Marco Fioravanti ha sottolineato che la manifestazione non è solo un appuntamento estivo ma «un progetto che vuole fare promozione ma anche educazione alla qualità alimentare, valorizzando le eccellenze locali e puntando anche a creare lavoro e nuova economia.» Presenti alla conferenza stampa, insieme all’assessore Nico Stallone anche il presidente del Bim Tronto – tra i sostenitori della rassegna – Luigi Contisciani e il ristoratore Primo Valenti, tra i promotori del festival, il quale ha rimarcato la necessità di potenziare la produzione locale di olive, senza continuare ad acquistare quelle estere. All’incontro in Comune hanno partecipato la consigliera Michaela Girardi e lo storico produttore di oliva Ugo Marcelli.