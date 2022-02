Maltignano, inaugurati i nuovi spazi della scuola. Il sindaco: «Presto altri interventi sul territorio»

MALTIGNANO – Un altro obiettivo raggiunto, per l’amministrazione comunale di Maltignano. Sono state inaugurate, alla presenza del dirigente scolastico Daniele Marini e dei docenti della scuola primaria, le nuove due classi realizzate all’istituto scolastico, insieme a dei nuovi spazi per i servizi. L’opera è stata ottenuta attraverso il recupero di alcuni magazzini di uso comunale adibiti a ricovero attrezzi, utilizzando uno specifico finanziamento del Miur a fondo perduto.

L’entusiasmo del sindaco Falcioni

≪Con questa opera abbiamo finalmente completato la disposizione delle aule nel polo scolastico di via Dante Alighieri – spiega il sindaco Armando Falcioni -, in modo che scuola primaria e secondaria avranno un intero piano a testa a disposizione. L’ultimo piano, quindi, verrà destinato a spazi di segreteria, laboratori e altri utilizzi. Infatti stiamo sondando ipotesi per servizi extrascolastici fuori dell’orario al fine di venire incontro alle esigenze della famiglie. Questo finanziamento è stato ottenuto, per usare un gergo calcistico, in ‘zona Cesarini’, visto che la domanda è stata inoltrata il 16 agosto, segno della presenza e dell’attenzione che ha l’amministrazione comunale per le risorse che vengono messe a disposizione. Ringrazio la ditta Castelletti per la professionalità e celerità nella realizzazione dei lavori, la giunta comunale, il consigliere delegato alla pubblica istruzione Daniela Merlonghi, l’ufficio tecnico del comune di Maltignano e la protezione civile locale. Tutti questi – conclude il sindaco -, si sono anche prodigati sabato pomeriggio per la pulizia e la sistemazione delle aule al fine di renderle disponibile alla ripresa delle lezioni, ovviamente insieme ad alcune insegnanti e figure del personale non docente che si sono messi liberamente a disposizione. Un vero esempio di dedizione gratuita per la comunità≫.

I prossimi progetti

Questo finanziamento fa seguito a quello più consistente, ottenuto qualche anno fa, di circa 500mila euro messo a disposizione dalla Regione per il completamento dell’edificio e per il suo contenimento energetico. Lo stesso sindaco Falcioni, infine, ha annunciato che a breve verranno assegnati i lavori per la collocazione di impianti di ventilazione, assegnati a fondo perduto a seguito delle norme anticovid, a servizio di ben undici aule dello stesso plesso scolastico.