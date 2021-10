La Festa del Cioccolato si terrà in piazza del Popolo dal 8 al 10 ottobre. Tre giorni di eventi, esposizioni e degustazioni per una manifestazione molto amata da grandi e piccini

ASCOLI PICENO – Cioccolato che passione! Tutti i golosi e gli appassionati di questo prodotto principe della nostra arte dolciaria, potranno darsi appuntamento nel weekend ad Ascoli. In Piazza del Popolo infatti si terrà la terza edizione della Festa del Cioccolato. Tre giorni di eventi, esposizioni e degustazioni in programma dall’8 al 10 ottobre, per una manifestazione che è molto amata da grandi e piccini.

La vocazione per il food del centro storico di Ascoli

«Abbiamo voluto riproporre questa iniziativa dopo lo stop dovuto alla pandemia – spiega il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti – perché crediamo molto nella vocazione ‘food’ del centro storico e perché simili appuntamenti sono un ottimo modo per far arrivare visitatori in città. Il comparto del cibo è sempre particolarmente attrattivo e permette di rivolgersi a una platea molto ampia, che comprende tutte le fasce di età».

Ascoli, Piazza del Popolo

Fiera mercato e giochi per bambini

L’evento di Ascoli comprende anche una fiera mercato in cui sarà possibile acquistare e degustare prodotti di qualità, e scoprire i segreti dell’arte del cioccolato. Con numerosi e spazi dedicati al dolce , ma anche con momenti di festa e gioco dedicati ai più piccoli. Una di queste si terrà venerdì 8 ottobre.

Promuovere il consumo dei prodotti genuini

Obiettivo del Comune di Ascoli e degli organizzatori della Festa del cioccolato è anche quello di promuovere il consumo consapevole e responsabile di prodotti genuini: il vero cioccolato artigianale è di questi, perché non solo è gustoso ed energetico, ma anche privo di additivi e conservanti.

C’è solo da augurarsi che il maltempo non guasti la tenuta di questa bella iniziativa, che si aggiunge ad altre sul food che la città della cento torri ha ospitato negli ultimi mesi. Molte, a cominciare da Fritto Misto e il Festival dell’oliva ascolana con notevole accoglienza da parte del pubblico locale e dei visitatori venuti da fuori.