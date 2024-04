Fermo, al via la sistemazione di spiaggia e cura del verde

FERMO – Arriva la primavera e come ogni anno la Fermo Asite (Ambiente Servizi Impianti Tecnologici Energia) è pronta per la pulizia spiagge e cura del verde. In vista del primo weekend festivo della stagione, il servizio manutenzione si è mosso per tempo programmando un primo giro di sfalci delle numerose aree verdi ed una prima pulizia dell’arenile, aumentando le forze da prima di Pasqua su parchi, giardini, scuole e asili, ma anche vicoli e scarpate e da ultimo sulle spiagge della costa nord e sud.

Una tabella di marcia, intensa come consuetudine, che vede l’intera città interessata da un’azione di sistemazione di tante zone eterogenee.

«La Fermo Asite ha dovuto, negli anni, maturare competenze in questo ambito, dotarsi di attrezzature dedicate e, soprattutto, implementare attraverso la continua formazione del Personale la flessibilità necessaria per poter concentrare in questi periodi un elevato carico di lavoro. Il grazie per il servizio accurato va al Settore Ambiente della Fermo Asite, coordinato da Gionni Renzi e ai vari settori: ecocentro, raccolta, spazzamento, spiaggia, mezzi e ingombranti», spiega l’amministrazione.

«La scelta fatta alcuni anni fa di destinare la cura di questi servizi direttamente alla Fermo Asite ci ha permesso di beneficiare di un’importante pianificazione, valorizzata dalla crescente professionalità acquisita in questi anni di esperienza e ci garantisce da anni ottimi risultati minimizzando i costi rispetto agli affidamenti esterni – le parole dell’assessore alle Politiche Ambientali Alessandro Ciarrocchi – Devo fare i complimenti ed i ringraziamenti a tutti gli operatori per l’ottimo lavoro svolto perché forse non ci si rende conto dell’impegno profuso dall’azienda per la cura degli sfalci in una città che ha numerosissime aree verdi. Il servizio sfalci e quello di livellamento e cura delle spiagge rappresentano un importante biglietto da visita della città, con un’importante valenza turistico-ricettiva ”.

Degna di nota è anche la sistemazione della fascia verde di Casabianca, che dopo la risemina e la creazione di un nuovo pozzo di irrigazione, è stata sistemata anche con le potature degli oleandri.