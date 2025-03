Fermo, Rocco Siffredi ospite al Festival Tipicità

FERMO – Rocco Siffredi è l’atteso ospite della Fondazione Marche Cultura Marche Film Commission alla XXXIII edizione del Festival Tipicità, domenica 9 marzo alle ore 16, a Fermo per l’incontro pubblico “Cinema, OnlyFans e i pericoli della rete: incontro con Rocco Siffredi”

Un tema sociale importante di grande attualità che fa anche da sfondo a “Blue” il nuovo film che da qualche giorno si sta girando nelle Marche in cui Siffredi appare nel cast, prodotto dalla Camaleo e tra i vincitori del bando a sostegno delle produzioni audiovisive 2024 della Marche Film Commission.

«Con l’inizio delle riprese del film ‘Blue’ vogliamo sottolineare l’importanza del cinema non solo come forma di intrattenimento, ma anche come potente mezzo per trasmettere messaggi significativi e socialmente rilevanti. – Ha dichiarato Andrea Agostini Presidente di Fondazione Marche Cultura Marche Film Commission – Il film, che vede la partecipazione di Siffredi in un ruolo drammatico, affronta il tema cruciale dei pericoli delle piattaforme digitali per adulti e le insidie che possono minacciare le giovani generazioni. Di questo parleremo ampiamente durante l’incontro che abbiamo voluto organizzare a Tipicità per sensibilizzare quanto più possibile il grande pubblico. Crediamo fermamente che il cinema possa svolgere anche un ruolo educativo e di riflessione, e ‘Blue’ è un esempio di come si possa utilizzare questa forma d’arte per affrontare temi sociali importanti».

Siti di incontri e chat anonime dove scambiare foto intime o lanciare sfide che possono includere anche rapporti sessuali, sono tante le zone grigie della rete dove i minori possono cadere in trappola. Troppo spesso, in piattaforme come quella di OnlyFans, l’illusione di guadagni facili nasconde un’infinità di problemi e di rischi.

Questi i temi che verranno dibattuti nell’incontro pubblico a Tipicità che proporrà un viaggio nel mondo sotterraneo dell’audace piattaforma senza censure, per svelarne i pericoli, condotto dal Presidente della Fondazione Marche Cultura Film Commission Andrea Agostini che vedrà protagonista Rocco Siffredi insieme all’attrice Alexia Cozzi, alla regista del film Blue Eleonora Puglia e ad un responsabile del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica delle Marche.

Dopo l’incontro con Rocco Siffredi, seguirà alle ore 17,30 la presentazione della nuova Guida di Repubblica “Marche e il Cinema”, alla presenza del Direttore delle Guide di Repubblica Giuseppe Cerasa, del fotografo location manager Giuseppe Nardi e di giovani attrici marchigiane. Un ricco volume realizzato in collaborazione con la Fondazione Marche Cultura -Film Commission che racconta il legame profondo tra il territorio regionale e il grande schermo.

La Guida “Marche e il cinema” accompagna i lettori in un viaggio attraverso i luoghi e i paesaggi delle Marche che hanno ispirato registi e attori. In ogni angolo della Regione c’è il cinema, dai tempi del Delon di “La prima notte di quiete” a Valeria Golino e Riccardo Scamarcio. Il volume raccoglie le testimonianze di grandi personaggi del cinema, dal Premio Oscar Dante Ferretti, marchigiano d’eccellenza, fino a Sergio Rubini, Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni protagonisti delle produzioni più recenti. Un racconto che unisce storia, tradizione e scenari cinematografici, con approfondimenti sulle rassegne del territorio e consigli su itinerari, ristoranti e dimore storiche, disponibile in edicola e online su repubblicabookshop.it/guide/ nel mese di marzo.