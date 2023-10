Fermo, proseguono i lavori per il centro polifunzionale di Casabianca

Nascerà un centro aggregativo per realtà sportive e associazioni vicino alla pineta di via Pazzi

FERMO – Continuano i lavori per realizzare il nuovo impianto polifunzionale che nascerà a Casabianca nord. In questi giorni sono arrivate le strutture per le pareti ed il cantiere potrà proseguire gli interventi che saranno poi propedeutici a dare corpo ad un centro che avrà funzioni aggregative, sportive e sociali. Una struttura che sorgerà nell’area libera tra i campi da tennis del Circolo Tennis Lido e la pinetina di Casabianca di via Pazzi, che potrà ospitare in un unico edificio diverse attività di socializzazione contemporaneamente, un impianto che viene realizzato con materiali innovativi.

«Si tratta di un’opera attesa e importante, una novità per Casabianca. Nascerà in questo quartiere un punto di socializzazione – le parole del sindaco Paolo Calcinaro. Uno spazio che diventerà un punto di riferimento per diverse generazioni, dai bambini per i quali è stata pensata una palestrina, agli adulti che potranno avere a disposizione campi da bocce e sedi per associazioni».

I lavori, diretti dall’architetto e progettista Luca Silenzi e coordinati dall’Ufficio Tecnico Comunale, vengono eseguiti dal raggruppamento di imprese formato da Ediltres di Monsampolo del Tronto, Ecosinergy di San Benedetto del Tronto e segheria Alto Tenna di Amandola.

«Lo spazio polivalente sarà disponibile anche per iniziative pubbliche al coperto e viene realizzato in modo che l’edificio possa rispettare criteri di minimo impatto ambientale e massimo efficientamento delle risorse utilizzate – ha ricordato l’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani. Ringrazio l’Ufficio tecnico Comunale per il lavoro di coordinamento che sta svolgendo».