Un logo e un sito: Fermo presenta la nuova immagine coordinata dei suoi musei

L’idea grafica nasce dal monumento più rappresentativo della città: Palazzo dei Priori. L'assessora: «Uno strumento utile per conoscere le belleze della città»

FERMO – Continua il progetto di diffusione strategica del ricco patrimonio museale cittadino, per rafforzare l’identità di Fermo e costruire un sistema capace di essere attrattivo e competitivo a livello territoriale e nazionale.

Con questa finalità, i Musei Civici si sono dotati di una nuova immagine coordinata da declinare in tutti i materiali che presentano le bellezze culturali della città. Il progetto è stato realizzato dal Comune di Fermo – Assessorato alla Cultura e finanziato, fin da prima del periodo pandemico, dal MiC (Ministero Cultura), dalla Regione, in collaborazione con Sinopia e Maggioli Cultura, specializzate in promozione e valorizzazione dei beni culturali. Sponsor del progetto è l’azienda Pellegrini Giardini.

«Si tratta del risultato di un lavoro che l’Assessorato alla Cultura, che ringrazio insieme a Maggioli, ha portato avanti per coordinare l’azione di conoscenza e diffusione delle nostre bellezze museali – ha detto il Sindaco Paolo Calcinaro – uno strumento assolutamente valido per poter sapere di più dei nostri siti museali e stimolare quella curiosità che porterà poi il visitatore a conoscere direttamente e di persona questi spazi, la storia e l’incanto che contengono e poter essere così ulteriormente ambasciatori della cultura della Città di Fermo».

«Nell’indispensabile strategia che ogni ente pubblico deve perseguire per diffondere storia e bellezza delle proprie comunità e dare la possibilità a tutti con strumenti moderni, efficaci e veloci di fruire dei beni e delle attività culturali, il nuovo sito dei musei ed il logo rappresentano due azioni che vanno in questa direzione, sono l’identità digitale dell’offerta museale cittadina, fulcro del patrimonio culturale di Fermo – ha affermato l’assessora alla Cultura Micol Lanzidei. La tecnologia ed il web possono facilitare la comunicazione culturale, accompagnarne la divulgazione, essere quel passaggio propedeutico alla visita in città. Ed ecco si concretizza la volontà di rivitalizzare e ammodernare l’immagine coordinata dei nostri musei, méte sempre ambite che meritano di essere meglio conosciute e approfondite».

Il progetto di presentazione del sistema museale di Fermo è partito dalla creazione del nuovo logo identificativo. L’idea grafica nasce dal monumento più rappresentativo della città di Fermo: Palazzo dei Priori. Ne riprende gli elementi architettonici e si presta alle molteplici applicazioni fisiche e digitali richieste dai sistemi di comunicazione e promozione contemporanei. Nello specifico il logo presenta una ‘F’ inserita nell`arco stilizzato del portone d`ingresso e un ‘m’ che richiama la scalinata laterale. Sotto, la scritta ‘fermo musei’.

Il claim che accompagna la comunicazione è “Fermo. Hai tutto il tempo”, a sottolineare il valore della visita in questa città, da vivere come un appuntamento senza fretta per poterne gustare ogni aspetto: dai luoghi museali, alle offerte culturali e turistiche alle eccellenze culinarie. Secoli di storia tra tesori sotterranei, palazzi sontuosi, un mappamondo leggendario e Rubens, memorie, collezioni d’arte e di scienza, eventi, meraviglia.

Per rafforzare la comunicazione online, è stato pubblicato il nuovo portale web www.fermomusei.it (in allegato screenshot) con un moderno impianto grafico e informatico e la produzione di specifici e approfonditi contenuti sia testuali che fotografici e video (in allegato fotogrammi del video). Il portale è disponibile in doppia lingua italiano e inglese.