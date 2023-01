Fermo, festa speciale per i 105 anni di Giovanni Marilungo

FERMO – Festa speciale domenica scorsa, 22 gennaio, in casa Marilungo per festeggiare il signor Giovanni. Non una semplice festa ma un compleanno da ricordare. Giovanni Marilungo ha infatti soffiato ben 105 candeline (è nato, infatti, il 20 gennaio 1918). A questo momento erano presenti anche il sindaco Paolo Calcinaro e l’assessore alle Politiche Sociali Mirco Giampieri che insieme a parenti e amici hanno voluto formulare i migliori auguri all’ultracentenario Giovanni. Per lui la targa con impresso il numero 105 insieme a quella che gli era stata consegnata per il centesimo compleanno.

Giovanni Marilungo è fra i più longevi della città insieme ad altri 15 ultracentenari che si contano a Fermo. Un gran bel momento vissuto con la vicinanza della città, delle istituzioni e dei parenti per esprimere a Giovanni tanto affetto e tanta stima.