Fermo, controsoffitto cede al Dipartimento: sopralluogo e personale ricollocato

FERMO – «Locale circoscritto, messo in sicurezza e già partita la ricollocazione temporanea del personale del Servizio Sanitario». Lo fa sapere l’Ast Fermo, dopo il cedimento di alcuni pannelli di controsoffitto in cartongesso in una stanza del Servizio Veterinario presso il Dipartimento Prevenzione. «La Direzione generale, di concerto con la direzione Attività Tecniche, si è subito attivata per la messa in sicurezza dello spazio interessato dal cedimento e per l’immediata ricollocazione, in sicurezza, del personale».

Fermo, cede controsoffitto al Dipartimento di Prevenzione

«Innanzitutto va precisato che nessuno ha riportato ferite dal cedimento, causato da infiltrazioni di acqua piovana, di una circoscritta porzione in cartongesso del controsoffitto, in un singolo ufficio. La Direzione generale, a tutela della sicurezza del personale, si è immediatamente attivata per l’interdizione dell’intera stanza per poi passare a tutti i conseguenti accertamenti. Già questa mattina è stata individuata una soluzione temporanea ottimale per il personale, consistente in spazi di lavoro totalmente sicuri all’interno del Dipartimento stesso. Contestualmente la Direzione sta valutando due ipotesi per la ricollocazione del personale: una che prevedrebbe il trasferimento dell’intero Servizio Veterinario in una struttura territoriale, di proprietà dell’Azienda sanitaria, l’altra che consiste nella predisposizione di nuovi spazi e locali all’interno della struttura direzionale in via Zeppilli (Fermo). La Direzione sta, infatti, tenendo in seria considerazione anche tutti i fattori logistici per consentire al Servizio Veterinario (che tra Unità Operative e servizi conta circa 50 dipendenti) di svolgere al meglio, in totale sicurezza e nella maniera più agevole possibile, i propri compiti e mansioni».