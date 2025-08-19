Fermo, catturato un pericoloso latitante algerino pluripregiudicato

FERMO- Catturato un pericoloso latitante di nazionalità algerina attivo nello smercio di sostanze stupefacenti anche nell’area di Lido Tre Archi. L’uomo è stato individuato e poi preso in seguito a un’operazione di alto profilo condotta attraverso una stretta collaborazione internazionale di polizia, grazie all’efficace cooperazione tra l’Arma dei Carabinieri e autorità di diversi paesi. L’individuo, gravato da numerose condanne per reati gravi e condannato a quasi dieci anni di reclusione per un cumulo di pene, rappresentava un elemento di spicco locale.

Nei giorni scorsi in una piccola cittadina del Belgio a sud di Bruxelles, grazie alla eccellente collaborazione tra i Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Fermo e la polizia belga, è stato rintracciato e arrestato un algerino di 48 anni, pluripregiudicato, già domiciliato a Sant’Elpidio a Mare (FM).

L’uomo, noto per avere diversi alias (nomi e nazionalità false), era ricercato attivamente dal 2023 e risultava destinatario di un Mandato d’Arresto Europeo valido su tutta l’U.E. nonché inserito nei database di polizia internazionali, visualizzabili dalle forze di polizia di tutta Europa. L’arresto è stato possibile grazie ad un’accurata attività info-investigativa condotta dal Reparto Operativo dei Carabinieri di Fermo, che ha consentito di localizzare il latitante, gravato da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona, esteso a livello Europeo, con una condanna complessiva di nove anni, cinque mesi e otto giorni di reclusione, per reati di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti; possesso e fabbricazione di documenti falsi validi per l’espatrio; danneggiamento; ricettazione; evasione; false dichiarazioni sulla identità propria o di altri; rissa; lesioni personali volontarie ed altro, commessi tra il 2002 e il 2010 nelle province di Macerata e Fermo.

L’operazione di cattura, effettuata dalla Polizia Belga, rappresenta un esempio lampante dell’efficacia della cooperazione tra le forze dell’ordine di diversi paesi, uno strumento irrinunciabile che consente di contrastare in modo incisivo la criminalità internazionale. Le autorità belghe hanno messo l’individuo a disposizione della Corte d’Appello competente per le successive procedure di estradizione verso l’Italia, comunicando, attraverso i canali del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale che l’individuo aveva nuovamente cambiato le proprie generalità ed era stato altresì detenuto in Belgio per reati predatori.