Fermo, i carabinieri localizzano e arrestano un latitante in Austria

Era sfuggito alla cattura cambiando identità e trovando rifugio prima in Spagna e poi in Albania. Sarà estradato in Italia

FERMO – Brillante operazione internazionale dei carabinieri di Fermo, individuato e arrestato un latitante in Austria. Dopo una minuziosa attività informativa e investigativa, i militari sono riusciti a rintracciare e a far arrestare in Austria, a Vienna, un albanese, classe 1983, in passato domiciliato a Porto Sant’Elpidio, pregiudicato per vari reati riguardanti lo spaccio di stupefacenti.

L’uomo si era sottratto alla cattura nel dicembre dell’anno 2015. L’attenta attività informativa e investigativa dei carabinieri ha permesso di accertare che l’uomo aveva cambiato identità procurandosi anche dei documenti falsi e trovando ospitalità prima in Spagna, a Granada, e poi in Albania. In particolare negli ultimi tempi l’uomo aveva effettuato degli spostamenti anche in Austria, infatti le accurate attività di indagine hanno consentito di localizzare in maniera esatta i luoghi ove lo stesso si spostava all’estero. Pertanto, la competente Procura della Repubblica del Tribunale di Firenze ha emesso un mandato d’arresto europeo che ha consentito ai militari Fermani di pianificare dei servizi e allertare la polizia di frontiera austriaca in quanto l’uomo aveva prenotato un volo per Vienna, dove effettivamente è stato arrestato all’atto dello sbarco. Lo spacciatore è stato assicurato alla locale autorità giudiziaria austriaca in attesa della sua estradizione in Italia per scontare la pena inflittagli (3 anni, 2 mesi e 13 giorni di reclusione poiché colpevole di produzione, vendita e acquisto illecito di stupefacenti in concorso).

Tutte le fasi di localizzazione e cattura sono state curate grazie alla preziosa collaborazione fornita dagli uffici di collegamento italiani operanti in Albania ed il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale con sede a Roma. L’Arma fermana è particolarmente attiva sul fronte della ricerca dei latitanti e dedica preziose risorse al fine di assicurarli tutti alla giustizia considerando gli sforzi investigativi che hanno poi portato all’emissione delle condanne.