Fermo, nei giorni scorsi i Carabinieri hanno ritirato quattro patenti nella provincia

FERMO- I Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo nei giorni scorsi hanno attuato mirati servizi di prevenzione sulle principali arterie stradali, finalizzati a tutelare la sicurezza degli utenti e reprimere le condotte di guida sotto effetto di sostanze proibite.

A Montegiorgio i militari della Sezione Radiomobile di quella Compagnia hanno denunciato un 72enne italiano. L’anziano, coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Servigliano, è risultato positivo all’accertamento alcolico eseguito – la patente di guida gli è stata quindi ritirata. Nel medesimo comune i Carabinieri della Stazione di Amandola hanno denunciato una 50enne. La stessa, controllata alla guida di un’autovettura lungo la Strada Faleriense (SS 210) è risultata positiva al drug test, rifiutando di sottoporsi ad ulteriori accertamenti clinici. Anche in questo caso è stata ritirata la patente di guida.

A Fermo i Carabinieri della locale Sezione Radiomobile hanno denunciato un 41enne marocchino. L’uomo, coinvolto in un sinistro stradale in contrada Valdaso di Campofilone, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti strumentali per la verifica del tasso alcolemico. Il veicolo è stato sequestrato e la patente ritirata.

A Monte Urano i Carabinieri della locale Stazione hanno invece denunciato un 39enne cinese. L’uomo, coinvolto in un incidente avvenuto sulla SP 219 “Mezzina” nel Comune di Sant’Elpidio a Mare, si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti volti a verificare l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Anche in questo caso, il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e la patente ritirata.