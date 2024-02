Fermo, badante infedele sottrae gioielli per 15mila euro. Denunciata

FERMO – I militari della Stazione Carabinieri di Fermo, dopo un’attenta e accurata indagine avviata a seguito della querela presentata da un residente, hanno deferito in stato di libertà alla competente autorità Giudiziaria una donna di 57 anni residente a Fermo, per il reato di furto in abitazione. La donna, che aveva lavorato per circa due mesi presso l’abitazione della parte offesa, dall’ottobre 2023, con l’incarico di accudire i genitori anziani, si sarebbe appropriata di vari monili in oro dal valore di circa 15mila euro, successivamente rivenduti presso alcune attività di compro oro locali. Parte dei monili sottratti è stata rinvenuta dai Carabinieri presso un’oreficeria di Fermo, ancora non sottoposti a fusione, i quali, previo riconoscimento, sono stati sottoposti a sequestro su disposizione dell’autorità Giudiziaria, informata dalla Stazione Carabinieri di Fermo che ha provveduto all’iniziale individuazione dei monili rubati.

