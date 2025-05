Fermo, arrestato un 19enne autore di una truffa del “finto carabiniere”, vittima un’anziana

FERMO – Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo ha impiegato tutte le sue risorse investigative per fronteggiare l’ormai diffusissimo fenomeno delle truffe in Italia. Negli ultimi giorni, a Fermo, i Carabinieri della Stazione insieme a quelli della Radiomobile si sono attivati in seguito a molteplici segnalazioni giunte all’utenza 112 NUE inerenti a ripetuti tentativi di truffa da parte di “presunti carabinieri” che chiedevano soldi per evitare gravi conseguenze per familiari coinvolti in fantomatici incidenti stradali. I Carabinieri hanno dunque arrestato nella flagranza per il reato di truffa un 19enne campano.

L’episodio

Il ragazzo, dopo essersi presentato a casa dell’anziana vittima come carabiniere, ha ritirato in contanti 7.120 euro che un anonimo interlocutore (complice del truffatore), presentatosi alla donna quale maresciallo dei carabinieri, le aveva precedentemente chiesto di pagare per evitare un processo alla figlia, autrice di un investimento di una bambina, a cui avrebbero dovuto amputare le gambe.

Una volta che si è impossessato del contante, il giovane ha lasciato l’abitazione ed è stato subito fermato e arrestato dai Carabinieri, essi erano stati allertati da un famigliare dell’anziana vittima. I contanti sono stati riconsegnati alla proprietaria.

La prevenzione

L’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella prevenzione delle truffe, fenomeno sempre più diffuso, è già attivo. I reparti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo continueranno a lavorare per garantire la sicurezza dei cittadini, monitorando il territorio e sensibilizzando la popolazione sui rischi delle truffe.