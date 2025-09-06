Fermo, uno aggredisce padre e sorella, l’altro picchia la moglie davanti ai figli: nei guai due uomini

FERMO – Aggredisce il padre e la sorella, denunciato un 50enne. Arrestato un uomo che aveva picchiato la moglie, alla presenza dei loro bambini. Sono le ultime operazioni svolte dai carabinieri, da sempre particolarmente attenti ai fenomeni dei maltrattamenti in famiglia e alla violenza domestica. I militari dell’Arma, infatti, consapevoli della gravità di questa problematica, hanno intensificato il loro impegno nella prevenzione e nella tutela delle vittime, attuando specifiche strategie operative e investendo nella formazione del personale per riconoscere e affrontare tempestivamente tali situazioni. A Sant’Elpidio a Mare, un italiano di 50 anni, residente in provincia, è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, dagli accertamenti condotti dai militari, mentre era in forte stato di agitazione psicofisica, verosimilmente dovuta all’abuso di alcol, avrebbe aggredito fisicamente il padre e la sorella all’interno dell’abitazione familiare. Le vittime hanno riportato lesioni e hanno riferito di precedenti episodi analoghi. È stato attivato il “Codice Rosso” e informata l’Autorità giudiziaria per tutelare le vittime. A Monte Vidon Combatte, invece, i carabinieri della Stazione di Petritoli sono intervenuti per un’ennesima aggressione in ambito familiare. Un albanese di 45 anni, residente in provincia, è stato arrestato in flagranza per il reato di maltrattamenti in famiglia. All’interno dell’abitazione coniugale, alla presenza dei figli minori, l’uomo aveva aggredito verbalmente e fisicamente la moglie, procurandole una frattura all’orbita sinistra, giudicata guaribile in 30 giorni. L’uomo, già ammonito dal Questore per simili episodi, ha poi minacciato anche i militari intervenuti e allertati tramite 112. Dopo le formalità di rito il soggetto è stato portato nel carcere di Fermo.