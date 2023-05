Estate in vista, i carabinieri intensificano i controlli: 10mila euro di multe fra gli chalet del lungomare di San Benedetto del Tronto

ASCOLI PICENO – I Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno proseguono l’attuazione del piano straordinario di controllo del territorio su tutta la provincia, già avviato durante gli altri periodi dell’anno. Il piano vede il coinvolgimento di centinaia di militari operanti nelle 23 Stazioni Carabinieri presenti sul territorio, supportati da “gazzelle” e motociclisti dei Nuclei Radiomobile, che effettuano assidua vigilanza sul territorio mediante la predisposizione di specifici servizi a largo raggio che prevedono l’attuazione di strategici posti di controllo. L’obiettivo è quello di continuare a garantire la sicurezza dei residenti e turisti che, come in occasione di altri periodi festivi, in numerosi affolleranno i luoghi d’intrattenimento dei centri cittadini e delle periferie in vista delle imminenti vacanze estive, prevedendo un massiccio pattugliamento delle zone di maggiore aggregazione e di quelle più esposte sotto il profilo della sicurezza pubblica.

Controlli dei carabinieri a San Benedetto del Tronto

Per assicurare la possibilità di godere di una stagione estiva tranquilla, i Carabinieri rivolgeranno quindi particolare attenzione sia ai centri lungo la costa che ai paesi dell’entroterra, vigilando sui principali snodi viari, sulle zone di accesso alle località pedemontane e marittime, mete prescelte dai turisti. L’attenzione va anche ai principali luoghi di aggregazione, come le vie dello shopping, i centri commerciali, i siti culturali e di culto e i locali d’intrattenimento. Già nello scorso fine settimana, un massiccio dispositivo di controllo è stato attivato sia sul territorio di San Benedetto del Tronto che su quello di Ascoli ed ha viste impegnate 16 pattuglie dei due Comandi di Compagnia che hanno appunto istituito posti di controllo rinforzati lungo le maggiori vie di comunicazione e di accesso alla città, il tutto coordinato dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale.

Nel corso dei mirati servizi, i militari hanno controllato 104 veicoli, identificando 219 persone e contestando 15 contravvenzioni al Codice della Strada per violazioni connesse a condotte di guida pericolose e per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, che hanno comportato anche il ritiro di 5 patenti di guida e la decurtazione di 25 punti. Nell’ambito dell’attività, inoltre, lungo la costa sanbenedettese è stato svolto uno specifico servizio di controllo che ha coinvolti alcuni “chalet” del lungomare e che ha visto la partecipazione anche dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno. Le verifiche hanno permesso di accertare alcune violazioni di natura amministrativa nel settore alimentare e lavorativo per una sanzione complessiva di 10mila euro circa. L’attenzione del Comando Provinciale di Ascoli Piceno rimane quindi alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini. Pertanto, anche in vista dell’imminenza della stagione estiva, continueranno con sempre maggiore assiduità i servizi di prevenzione e contrasto dell’Arma dei Carabinieri da parte dalle numerose pattuglie impiegate giorno e notte per prevenire la commissione di reati, prioritaria attività dell’Arma territoriale, nonché per il controllo della circolazione stradale, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua attività info-investigativa al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già commessi.