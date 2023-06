L’estate ascolana spicca Il Volo: concerto gratuito a piazza del Popolo

Il trio si esibirà il prossimo 21 luglio: un regalo per tutta la città fatto da due note aziende del territorio

ASCOLI – Sicuramente sarà uno degli eventi più importanti che animeranno l’estate ascolana. Quella che fino a poche ore fa era soltanto un’indiscrezione, si è infatti trasformata in una notizia concreta: Il Volo si esibirà in piazza del Popolo, gratuitamente, il prossimo 21 luglio alle 21.30, con un concerto d’eccezione. Una sorta di regalo, la presenza del trio in città, che due note aziende del territorio, ovvero Fainplast e Panichi, hanno deciso di fare a tutta la popolazione.

I dettagli

L’ingresso al concerto, appunto, sarà gratuito, ma per partecipare occorre comunque avere il biglietto. I tagliandi per assistere allo spettacolo potranno essere ritirati dal prossimo 20 giugno alla biglietteria di piazza del Popolo e saranno riservati ai soli residenti di Ascoli e a quelli delle zone limitrofe. Maggiori dettagli, comunque, verranno comunicati nel corso dei prossimi giorni, visto che tutto è ancora in fase di organizzazione da parte della ‘Alhena Entertainment’.

Ciò che è certo, però, è che ogni persona potrà ritirare fino a un massimo di due biglietti, allo scopo di concedere a più famiglie la possibilità di partecipare al concerto. Quello di Ascoli, fra l’altro, sarà l’unico appuntamento estivo per il trio de ‘Il Volo’, composto da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, i quali nel mese di settembre si esibiranno a Milano nell’ambito del proprio tour europeo. Insomma, un appuntamento assolutamente imperdibile, che ancora una volta rilancerà la città da un punto di vista culturale e turistico.