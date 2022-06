L’estate ascolana comincia con la Notte Bianca di Borgo Solestà. Tanti spettacoli e un ospite d’onore: Viola Valentino

ASCOLI – Inizialmente si svolgeva soltanto quella in centro storico. Poi, con il passare degli anni, l’amministrazione comunale di Ascoli ha voluto estendere la Notte Bianca anche ai vari quartieri cittadini: prima Piazza Immacolata, poi Monticelli. Da quest’anno, però, ci sarà il debutto della ‘Notte Bianca’ anche nel popoloso quartiere di Borgo Solestà. Avverrà sabato, con tanti appuntamenti che caratterizzeranno la serata, grazie alla sinergia tra l’organizzatrice Ida Capriotti, il Comune, il sestiere di Porta Solestà e le tante associazioni del territorio.

La presentazione

L’iniziativa è stata presentata questa mattina, al palazzo dei Capitani, dal sindaco Marco Fioravanti, il vicesindaco Gianni Silvestri, l’assessore agli eventi Monia Vallesi, il caposestiere di Solestà Attilio Lattanzi, l’organizzatrice Ida Capriotti e i consiglieri comunali Massimiliano Di Micco e Luca Cappelli. «Il nostro obiettivo – hanno spiegato Fioravanti e l’assessore Vallesi – è sempre stato quello di coinvolgere, attraverso la ‘Notte Bianca’, tutti i quartieri della città. Finalmente riusciamo a organizzare questo appuntamento anche a Borgo Solestà, attraverso un ricco programma di iniziative, e speriamo di riuscire a creare una bella opportunità di aggregazione e di divertimento per tutti gli abitanti della zona e per tutti coloro che desiderano trascorrere un bel sabato sera». «Ovviamente – ha proseguito Ida Capriotti – l’intento è anche quello di consentire alle attività commerciali del posto di lavorare nel corso di una serata che sicuramente richiamerà tantissime persone».

Il programma

Per quanto riguarda il programma, il clou è rappresentato dal concerto dell’ospite musicale, ovvero Viola Valentino, che raggiunse la notorietà nel 1979 con il tormentone ‘Comprami’. L’artista riproporrà dal vivo anche altri successi, a partire dalla mezzanotte in piazza Pierluigi Da Palestrina. Nella stessa location, dalle 21.30, ci saranno le esibizioni del rapper Jonny Jo, la scuola di danza Arabesque, la scuola di musica Lizard, l’accademia ‘Spirito Latino’, il cantautore Keys e il rapper J-And. Alle 23 circa, invece, ci sarà lo spettacolo del cantautore e comico ascolano Stefano Tisi. In via Verdi, sempre dalle 21.30, ci saranno le esibizioni della scuola di ballo ‘Palma d’oro’, l’Asd Karis Danza e una masterclass di zumba. All’angolo tra via Verdi e via Bengasi, infine, andrà in scena la finale regionale Marche di ‘Miss Reginetta d’Italia 2022’. La serata, alle 20.30, sarà aperta dalla sfilata, per le vie del quartiere, degli sbandieratori e dei musici del sestiere di Porta Solestà.