Escursionista di San Benedetto disperso sui Monti della Laga. Salvato nella notte

ASCOLI- Brutta disavventura in montagna per un uomo di San Benedetto. L’escursionista aveva perso l’orientamento ieri sera – 23 settembre – mentre scendeva dal Pizzo di Sevo sul Monti della Laga. Era con il suo cane quando non è riuscito più a trovare la strada del ritorno. Smarrito il sentiero che lo riportava a valle, l’uomo ha dovuto chiamare i soccorsi per evitare di trascorrere tutta la notte all’addiaccio sui monti. Cosi sono scattate le operazioni di recupero da parte degli uomini del Soccorso alpino.

A quanto si apprende, il sambenedettese è stato individuato velocemente dagli esperti soccorritori, grazie anche alla posizione comunicata dallo stesso escursionista che era disperso sul Pizzo di Sevo. A quel punto però rimaneva da raggiungere l’uomo in un area impervia e difficoltosa per tutti: ma la squadra dei volontari accorsi sul posto, coadiuvati dai vigili del fuoco, poi ha ottenuto l’obiettivo, sebbene durante la notte.

Quando è stato raggiunto, l’escursionista e il suo cane non erano in condizioni di salute preoccupanti. Per lui freddo e molta paura per quanto accaduto, ma null’altro. Una disavventura per fortuna finita bene.