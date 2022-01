L'uomo è finito giù lungo un dirupo. La giornata di relax stava per diventare un vero e proprio incubo per il cacciatore

Ascoli – Stava effettuando una delle sue solite battute di caccia, nelle campagne di Castignano, lungo la vallata ascolana, quando a un certo punto è scivolato ed è stato salvato solo dall’intervento dei vigili del fuoco.

Il fatto

Brutta avventura, ieri, per un cacciatore che voleva passare una giornata all’insegna del relax coltivando la sua grande passione, ma invece ha rischiato di diventare un vero e proprio incubo. Il cacciatore era uscito per la battuta di caccia insieme ad altre persone. Improvvisamente però ha messo un piede in fallo ed è precipitato giù per un profondo dirupo. I compagni di caccia hanno subito dato l’allarme quando si sono resi conto che non avrebbero potuto portare loro stessi soccorso allo sventurato amico, a causa della zona impervia nella quale la vittima era scivolata.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando di Ascoli che hanno verificato la situazione e chiesto l’intervento di un elicottero del corpo, ritenuto necessario per soccorrere il cacciatore scivolato nel dirupo. La squadra dei vigili del fuoco, una volta raggiunto l’uomo non senza difficoltà vista la zona particolarmente impervia, lo hanno consegnato ai sanitari del 118 che hanno prestato le cure del caso alla vittima della rovinosa caduta. Il terreno particolarmente scosceso ha impedito all’elicottero dei vigili del fuoco di atterrare, per cui il paziente è stato issato a bordo con l’ausilio di un verricello agganciato alla lettiga a cui l’uomo è stato assicurato. Il velivolo è quindi partito alla volta di Ascoli dove il cacciatore ferito è stato ricoverato all’ospedale Mazzoni. Alle operazioni di soccorso hanno preso parte anche i carabinieri della stazione di Castignano.