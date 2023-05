Epilessia, Angelini Pharma sigla accordo internazionale per lo sviluppo di terapie innovative

È stato siglato un accordo di collaborazione per lo sviluppo di terapie innovative per il trattamento dell’epilessia tra Angelini Pharma – parte del gruppo italiano multi-business Angelini Industries – e JCR Pharmaceuticals, azienda farmaceutica internazionale – nata 48 anni fa in Giappone e oggi in crescita a livello globale negli Stati Uniti, in Europa e in America Latina – attiva nello studio di malattie rare e genetiche in tutto il mondo.

La collaborazione internazionale tra Angelini Pharma e JCR Pharmaceuticals punta – attraverso un investimento fino a 505,5 milioni di dollari – allo sviluppo e commercializzazione di terapie biologiche innovative per il trattamento dell’epilessia e, al termine della fase di sviluppo preclinico, garantirà ad Angelini Pharma il diritto di licenza esclusiva per candidare i farmaci terapeutici identificati nell’ambito della collaborazione, per lo sviluppo clinico e la commercializzazione al di fuori del Giappone.

La sede romana di Angelini Pharma

L’accordo è stato fortemente voluto da Sergio Marullo di Condojanni, CEO di Angelini Industries e si inquadra in una più ampia strategia di crescita che vede nella prescription medicine e in particolare nell’area terapeutica della salute mentale, con un focus sul trattamento dell’epilessia, un driver di sviluppo fondamentale per il business farmaceutico del gruppo. Nel 2021 era stato già portato a termine un investimento importante con l’acquisizione di Arvelle Therapeutics e la conseguente licenza esclusiva di commercializzazione per l’Europa di un farmaco rivoluzionario – cenobamato – per il trattamento dell’epilessia (valore del deal: fino a 960 milioni di dollari).

L’epilessia – che si stima colpisca più di 50 milioni di persone in tutto il mondo, rappresentando una delle condizioni neurologiche più comuni, gravi, croniche e debilitanti – è al centro della ricerca di Angelini Pharma, che sviluppa e commercializza soluzioni per la salute con particolare attenzione alle aree della Salute del Cervello, compresa la Salute Mentale e della Consumer Health.

Angelini Pharma, che opera direttamente in 20 paesi, è una delle controllate di Angelini Industries, gruppo multi-industry e internazionale fondato ad Ancona nel 1919: una realtà industriale che impiega circa 5.800 dipendenti e opera in 21 Paesi del mondo con un fatturato di oltre 2 miliardi di euro, generato nei settori della salute, delle tecnologie industriali e dei beni di consumo.