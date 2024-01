Ennesimo incidente in A14: maxi tamponamento con sei feriti a Cupra Marittima

Per una persona è stato necessario il trasferimento a Torrette di Ancona in eliambulanza. Coinvolta anche un'autocisterna

ASCOLI – Il tratto piceno dell’autostrada A14 è ancora teatro di incidenti. Ieri (giovedì 25 gennaio) si è infatti verificato l’ennesimo episodio. Si è trattato di un maxi tamponamento avvenuto all’interno della galleria San Basso di Cupra Marittima. Lo scontro ha causato addirittura sei feriti: coinvolti due mezzi pesanti tra cui una autocisterna e due auto. Ciò ha provocato il blocco della viabilità per diverse ore, anche se in serata tutto è tornato alla normalità.

I soccorsi

Sono state ore di grande apprensione, comunque, poiché l’autocisterna incidentata trasportava benzina e gasolio. L’immediato intervento dei vigili del fuoco, con tre mezzi giunti appositamente dai distaccamenti di San Benedetto del Tronto e Fermo, ha scongiurato eventuali incendi o peggio il rischio di esplosioni. Tutti i mezzi coinvolti sono stati messi in sicurezza e la cisterna è stata scortata dagli operatori fino ad un luogo sicuro dove è stato effettuato il travaso dei liquidi infiammabili. Quattro i feriti soccorsi dalle ambulanze del 118, di cui tre in codice verde trasportati all’ospedale di San Benedetto, e uno più grave trasferito con l’eliambulanza al trauma center di Torrette ad Ancona: ma le sue condizioni non sarebbero critiche. Due invece sono stati medicati sul posto.