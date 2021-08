Emma Marrone e Alessandra Amoroso regine di Ascoli: grande successo per il concerto AIL

Le cantanti, assieme al pianista e produttore Dario Faini (Dardust) e il bassista Saturnino, hanno scaldato i cuori del pubblico in Piazza del Popolo. Un'evento importanti per la lotta alla leucemia

ASCOLI – Veramente un grande successo. Il concerto per l’AIL ieri sera – 29 agosto – ad Ascoli ha entusiasmato il pubblico presente in Piazza del Popolo, nonostante la serata fredda ed umida. A scaldare mente e cuore degli intervenuti, ed emozionare per quasi due ore sono state le due regine della musica pop italiana, Emma Marrone ed Alessandra Amoroso.

La magia di Faini al pianoforte

E questo anche per i musicisti d’eccezione che le hanno accompagnate nel loro viaggio artistico a scopo benefico, davanti a mille persone: il pianista e produttore Dario Faini – Dardust – e il bassista Saturnino, entrambi ascolani. Con loro un quartetto d’archi che ha dato prova di notevole talento e maestria, rendendo ancora più calde le voci delle due cantanti sul palco e tutta l’atmosfera a tratti magica della piazza. Dopo un introduzione soft e molto gradita di Dardust al pianoforte, sono entrate in scena le due star del pop nazionale, mandando in visibilio le tante ragazze presenti al concerto.

Dardust in Piazza del Popolo

L’ironia di Emma e la grande carica emotiva di Alessandra Amoroso

Ma se Emma Marrone, sempre ironica e a tratti spiazzanti ha dimostrato di essere capace di grande coinvolgimento, è stata soprattutto Alessandra Amoroso a far vibrare di calore ed entusiasmo il pubblico accorso all’evento. Sia per l’interpretazione potente e apprezzata delle canzoni, sia per i modi con i quali ha saputo far partecipe gli spettatori del suo show : raggiungendo il culmine quando è scesa dal palco e continuando a cantare ha attraversato metà della piazza, tra ali di folla, giovani e madri di famiglia in delirio. Il duetto finale tra le due artiste, che hanno proposto alcuni brani nuovi ma soprattutto le hit che le hanno rese famose negli ultimi anni – grazie anche all’autore, e cioè Dardust – è stata l’apoteosi di uno spettacolo che è stato forse il più bello ed apprezzato ad Ascoli in questa estate.

Emma Marrone

L’impegno contro la leucemia dell’AIL

Un show, è bene ricordare promosso dalla sezione locale dell’Associazione italiana per la lotta alla leucemia, che da 20 anni organizza ormai un evento per raccogliere fondi per la ricerca in questa malattia. E che fu lanciato nel passato in memoria di Alessandro Troiani, ragazzo che morì proprio a causa della leucemia. Ora la ricerca e le cure in questo ambito hanno fatto passi da gigante, rispetto ad allora, anche la battaglia non è vinta. E come ha ricordato il primario del reparto di Ematologia dell’ospedale Mazzoni Piero Galieni – che assistette Troiani a Siena quando ancora ad Ascoli il reparto non era attivo – non tutti ancora possono essere curati e salvati.

Pubblico in Piazza del Popolo

A illustrare scopi e obiettivi della manifestazione di ieri sera, presentata da Filippo Ferretti era stato il presidente AIL di Ascoli Giuliano Agostini. Non impeccabile l’introduzione del concerto, affidata alla giovanissima attrice ascolana Alice Pagani, forse non a suo agio davanti ad un pubblico numeroso. Tutti gli organizzatori, ed anche il sindaco della città Marco Fioravanti hanno ringraziato Dario Faini per il suo impegno gratuito e costante a favore dell’AIL e di Ascoli.