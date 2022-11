Emergenza furti a San Benedetto: ladri nel quartiere di Santa Lucia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È vera e propria emergenza furti nel Piceno. Dopo i colpi messi a segno nei giorni scorsi lungo la vallata, e in particolare a Offida, ma anche nelle zone montane, visto che sono state visitate delle abitazioni pure a Roccafluvione, nelle ultime ore i malviventi hanno preso di mira San Benedetto del Tronto e la riviera delle palme.

Nel weekend appena trascorso, infatti, sono stati effettuati alcuni raid, da parte dei ladri, nel quartiere di Santa Lucia, a San Benedetto appunto. I topi d’appartamento si sono intrufolati soprattutto all’interno di un’abitazione di via Massetti. La casa, in quel momento, era vuota e i ladri ne hanno approfittato per entrare sfondando una finestra. Peccato, però, che il vetro andato in frantumi ha fatto scattare l’allarme ed è arrivata immediatamente una notifica sul cellulare di uno dei proprietari della villetta. Ma è bastato poco tempo, ai ladri, per portar via un po’ di soldi e alcuni oggetti di valore prima che arrivassero gli inquilini e, successivamente, le forze dell’ordine. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri. Altri furti, sempre nel weekend, sarebbero avvenuti anche in altre abitazioni di San Benedetto e non è escluso che possa essersi trattato della stessa banda.