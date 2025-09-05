Elodie, Gaia e Dardust incantano Ascoli al Memorial Troiani

ASCOLI – È stata Elodie l’ospite a sorpresa dell’edizione 2025 del Memorial Troiani. L’evento è andato in scena ieri sera (giovedì 4 settembre) in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno. Un evento benefico a favore della sezione ascolana dell’Ail, l’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma. Lo show ha visto esibirsi sul palcoscenico, insieme al direttore artistico Dario Dardust Faini, anche il bassista ascolano Saturnino e la cantante Gaia.

Il direttore artistico

Dardust, anche lui originario di Ascoli Piceno, è stato accompagnato dal trio Cavalazzi. «Vi presento i miei brani come schizzi – ha detto il musicita e producer -, come venivano considerate le opere degli impressionisti: periferie come luoghi della nostra sfera emotiva. L’aspetto catartico dell’arte è fondamentale per diventare una versione migliore di noi stessi. Questo il mio nuovo mondo, quello di Urban Impressionism».

Gli ospiti

Le note del basso di Saturnino, che ha regalato anche un coinvolgente assolo, hanno accompagnato i suoni alla tastiera di Dardust fino all’arrivo di Gaia che ha presentato i suoi brani iconici, ricchi delle note brasiliane a lei tanto care, aprendo la strada al gran finale con Elodie che ha ammaliato il pubblico del ‘salotto’ ascolano che ha fatto registrare il sold out anche per questa edizione del Memorial Troiani. «Qui ad Ascoli mi sento a casa mia», le parole della cantante romana, che era stata già in città nel 2019 e nel 2020.