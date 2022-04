L'intero ricavato della serata, in programma l'8 giugno, verrà devoluto in beneficenza. A breve la vendita dei biglietti

ASCOLI – Ospiti d’eccezione, ad Ascoli, per la 23esima edizione del memorial “Alessandro Troiani“, il concerto che ormai da tanti anni viene organizzato dall’Ail, l’associazione italiana impegnata nella ricerca contro la leucemia. Lo show andrà in scena a piazza del Popolo il prossimo 8 giugno, dalle 21, e vedrà protagonista Elisa, una tra le voci più importanti nel panorama musicale italiana. Al concerto, ovviamente, parteciperà anche Dardust, alias Dario Faini, il compositore e autore ascolano che da qualche anno è diventato direttore artistico della manifestazione. Insieme ad Elisa e Dardust ci sarà anche l’attore Marco D’Amore, celebre per aver interpretato il ruolo di “Ciro” nella serie televisiva “Gomorra”.

«Elisa è un’artista straordinaria, che non ha bisogno di presentazioni – ha commentato il sindaco Marco Fioravanti, in occasione della conferenza stampa che si è svolta questa mattina, 22 aprile, in Comune -. Sarà una serata dal grande valore sociale: ricordare Alessandro Troiani e devolvere il ricavato al reparto di ematologia dell’ospedale Mazzoni, per aiutare la ricerca e la lotta alla leucemia e alle malattie del sangue». «Un ringraziamento di cuore a Dario Faini, che per l’ennesima volta ha dimostrato la grande vicinanza alla nostra città – ha proseguito l’assessora agli Eventi Monia Vallesi -, ma anche al primario di ematologia, il dottor Piero Galieni, al presidente dell’Ail ascolana Giuliano Agostini e a tutti coloro che sono impegnati in prima linea nell’organizzazione del memorial Troiani».

Conduttore della serata, come sempre, sarà il giornalista ascolano Filippo Ferretti, ormai divenuto anch’egli un punto di riferimento per quanto riguarda tale iniziativa. In merito ai biglietti, poi, a breve verranno diffuse tutte le informazioni riguardanti l’acquisto. L’intero ricavato verrà devoluto all’associazione. «Sarà un onore avere tra noi Elisa – ha concluso Giuliano Agostini, presidente dell’Ail -. Lo scorso anno ospitammo Emma e Alessandra Amoroso, mentre due anni fa fu il turno di Mahmood e Elodie. Grazie all’aiuto di Dario Faini riusciamo sempre a richiamare artisti di livello internazionale e non vediamo l’ora di trascorrere una bella serata, tutti insieme, nel salotto di piazza del Popolo».